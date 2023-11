PRIESKUM: CRM systémy v plnej miere využíva 9 % slovenských firiem

Bratislava 17. novembra (TASR) - CRM systémy, ktoré zahŕňajú rôzne možnosti starostlivosti o zákazníka, sa v plnej miere využívajú len v deviatich percentách slovenských firiem. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý sa uskutočnil na vzorke 600 zamestnancov využívajúcich v práci informačné technológie.



"Pri správnom využívaní poskytujú firmám údaje, na základe ktorých sa vedia rozhodovať pri plánovaní svojich marketingových aktivít, ale aj dôležitých biznisových krokov. Vedia odhaliť preferencie zákazníkov v segmente, v ktorom daná spoločnosť podniká, vedia podporiť a predikovať životný cyklus výrobkov a poskytovaných služieb a podporiť inovácie," objasnila odborníčka na CRM systémy Dita Sirotová.



S prichádzajúcimi možnosťami nástrojov umelej inteligencie (AI) môžu podľa nej v spolupráci s jedinečným ľudským faktorom posunúť komunikáciu so zákazníkmi na novú úroveň.



Pri práci so zákazníkmi sa však podľa výsledkov prieskumu tieto systémy nevyužívajú v 56 % firiem. V plnej miere ich využíva deväť percent firiem. V 16 % firiem ich zamestnanci využívajú s tým, že nepoznajú všetky ich funkcie a benefity.



Respondenti v prieskume odpovedali, že CRM systémy používajú hlavne na analýzu a správu dát, na dokumentáciu, správu kontaktov, služby zákazníkom a zlepšenie vzťahov s nimi. Pri hodnotení benefitov týchto systémov v prieskume 37 % respondentov uviedlo zlepšenú komunikáciu, 27 % opýtaných centralizované informácie a 26 % zamestnancov lepšiu spokojnosť na strane zákazníkov.



Na prvom mieste sa vo výsledkoch prieskumu umiestnila obava z nedostatočnej ochrany osobných údajov a riziko úniku dát. Uviedlo to 24 % respondentov. Nedostatočnú flexibilitu prispôsobiť CRM systém presne potrebám firmy vidí ako riziko 23 % opýtaných. Nesprávnosť údajov v systéme, ak ich zamestnanci nebudú pravidelne aktualizovať, uviedlo 22 % zamestnancov. Časť respondentov, konkrétne 20 %, ich hodnotí negatívne aj z dôvodu vysokých nákladov na implementáciu a aktualizáciu.



"Ruka v ruke s bezpečnosťou CRM systémov ide aj procesné nastavenie vo firmách. Kedysi sme hovorili, že 90 % únikov informácií pochádza zo zneužitia získaných informácií vlastnými zamestnancami, ktorí odchádzajú. Toto riziko tu stále je a je potrebné ho eliminovať primárne organizačnými opatreniami," uzavrela Sirotová.