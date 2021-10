Prieskum: Ďalšiu vlnu koronakrízy nemusí prežiť až 52 % gastropodnikov

Bratislava 3. októbra (TASR - Až 52 % gastropodnikov ďalšiu vlnu koronakrízy neprežije, ak by pomoc od štátu bola rovnaká ako v prechádzajúcom krízovom období. Vyplýva to z prieskumu vykonaného na vzorke viac ako 500 reštaurácií, signatárov iniciatívy Pomoc pre gastro.



Podľa prieskumu 9 % podnikov po druhej vlne koronakrízy už neotvorilo. Vyše 60 % podnikateľov v slovenskom gastrosektore už v prvej vlne pandémie pristúpilo k prepúšťaniu zamestnancov.



Viac ako 80 % podnikateľov sa zadlžilo a muselo siahnuť po pôžičkách. Pre vyše 40 % podnikov tvorilo obedové menu základ tržieb. Až 90 % podnikateľov deklaruje zlú finančnú situáciu.



Podľa prieskumu vyše 50 % gastropodnikom by pomohlo naštartovanie spotreby formou poukazov na stravu. Z prieskumu tiež vyplynulo, že takmer 60 % podnikom chýba kvalifikovaný personál a 45 % podnikov podľa zistení iniciatívy avizuje menej hostí ako pred pandémiou.