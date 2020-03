Prieskum: Developeri pozerajú na krízu ako na príležitosť

Bratislava 30. marca (TASR) – Developeri považujú krízu za príležitosť, ktorá im umožňuje prenastaviť firemné procesy. Súčasnú situáciu za príležitosť na modernizáciu považuje 57 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Realpad, ktorý uskutočnili na vzorke 40 spoločností, z toho 12 boli realitní developeri. Prieskum prebiehal od 20. do 24. marca v Česku a na Slovensku.



Počas aktuálnej pandemickej situácie je podľa developerov priestor na zdokonalenie diaľkového riadenia tímu a interaktívnej komunikácie pracovníkov. Lenže práve z hľadiska technického vybavenia pri prechode na prácu z domu zaznamenala ťažkosti až tretina opýtaných developerov.



Polovica opýtaných developerských spoločností umožňovala prácu z domu aj pred krízou. Avšak pätina developerov naďalej v týždni od 23. marca vyžadovala od zamestnancov prácu z firemnej kancelárie. Tretina spoločností má skúsenosti s nedisciplinovanosťou zamestnancov pri práci z domu. Tí často chápu home office, teda prácu z domu, ako dovolenku.



Zakladateľ spoločnosti Marián Škvarek na margo ťažkostí s online stretnutiami uviedol, že najskôr si treba povedať agendu stretnutia. "Mali by sa na ňom potom zúčastniť všetci ľudia, ktorých sa agenda týka. Nemalo by sa stať, že na hovore šiestich ľudí medzi sebou hovoria dvaja ľudia 15 minút," vysvetlil. Rovnako radí, že ak medzi sebou dvaja aktéri hovoria dlhšie ako tri minúty, treba ich zastaviť a povedať im, aby si zavolali separátne. "Inak je to nástroj ako zabiť polhodinovou agendou hodinu a pol času šiestich ľudí," dodal Škvarek.



Technický riaditeľ spoločnosti, ktorá uskutočnila prieskum, Matej Vitásek zase radí, aby si pracovník na home Office v prípade, že sa potrebuje sústrediť, zapol hudbu, ale bez slov. "Je však veľa činností, ktoré zvládnete, aj keď okolo vás bude ruch," dodal Vitásek.



Spoločnosť Realpad vyvíja chytré riešenia pre správu nehnuteľností, predaj, marketing a riadenie projektov. Ako dodala, súčasná kríza podľa historických skúseností prináša aj príležitosti ako vyplniť trhové medzery.