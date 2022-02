Prieskum: Do akcií investuje len približne desatina Slovákov

Bratislava 5. februára (TASR) - Do akcií investuje len približne jedna desatina Slovákov, a aj to čiastkovo. Dôvodom je obava zo straty peňazí, nízka informovanosť o téme, ale aj neochota počkať si na výnosy a investovať dlhšie obdobie napriek tomu, že potenciál zaujímavého zhodnotenia akciových investícií sa zvyšuje so schopnosťou sporiteľa vytrvať. Ukazuje to prieskum pre 365.bank a 365.invest, ktorý zrealizovala agentúra Go4insight.



Akciové investície zaznamenávajú od začiatku roka korekciu. Ich nižšia aktuálna hodnota môže v budúcnosti priniesť investorom vyšší výnos. Minuloročné výnosy na akciových trhoch rástli o desiatky percent. Aj tento moment pôsobí ako motivujúci prvok pre nových investorov, ktorí chcú začať zhodnocovať svoje peniaze a neukladať ich len na bežné či sporiace účty v bankách.



Napriek nižšej výkonnosti by mali akciové fondy tento rok infláciu predbehnúť svojím odhadovaným ročným výkonom 5 – 9 % a dlhodobým výkonom 8 – 10 % a uchrániť tak investované úspory z dlhodobého hľadiska pred stratou ich hodnoty. Investičné produkty dnes podľa prieskumu využíva 32 % respondentov. Minimálne 10 % opýtaných, ktorí zatiaľ neinvestujú, tak plánuje urobiť v najbližšom roku.



Podľa analytikov možno očakávať rast inflácie aj v najbližších mesiacoch na úroveň okolo 6 až 7 %. Akciové investície aj naďalej ostávajú preferovaným aktívom oproti ostatným možnostiam na trhu, najmä v kontexte ochrany úspor pred infláciou a vytváraní dlhodobej finančnej rezervy. Zisky, ktoré sa akciám podarilo dosiahnuť v minulom roku, sa však s najväčšou pravdepodobnosťou nezopakujú. Napriek tomu sú stále aktívom, ktoré by investor mal zaradiť do svojho portfólia a investovať do nich s odhodlaním pre dlhodobý investičný horizont.



Aktuálne na trhoch rizikových aktív prebieha podľa vedúceho riadenia investícií v 365.invest Mateja Vargu korekcia v dôsledku obáv, že americká centrálna banka FED bude uťahovať menovú politiku rýchlejšie než predpokladala. Je to dôsledok aj rekordne vysokej inflácie v USA. "Tá v decembri dosahovala medziročný rast 7 %, čo je za ostatných 40 rokov najvyššie tempo rastu. FED však nekončí s podporou ekonomiky, menová politika ostáva aj naďalej uvoľnená. Preto napriek výkyvom očakávame, že rizikové aktíva, ako akcie, komodity či kryptomeny, nakoniec budú pokračovať v raste, aj keď bude oproti roku 2021 nižší," vysvetlil Varga. Podľa neho je teraz vhodné začať s nákupom akcií.



Nákupy v prípade väčšej investovanej sumy odporučil Varga rozfázovať v priebehu roka do niekoľkých častí a nechať úspory pracovať v dlhodobom horizonte. Druhou osvedčenou stratégiou, ktorá nenarúša mesačný rozpočet sporiteľov, je pravidelné dlhodobé investovanie. "Mnoho sporiteľov, či už v podielových alebo v dôchodkových fondoch, sa pri dlhodobom sporení nachádza na začiatku investičného horizontu a poklesy trhu môžu hrať v ich prospech, ak sporia pravidelne, vďaka čomu zmierňujú krátkodobé výkyvy. Počas poklesu trhu nakupujú aktíva lacnejšie a pri opätovnom stúpaní zarábajú," dodal Varga.