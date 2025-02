PRIESKUM: Do Poľska by po vojne mohlo prísť pracovať milión Ukrajincov

Varšava 3. februára (TASR) - Viac než milión Ukrajincov môže po skončení vojny prísť do Poľska, informuje spravodajca TASR podľa správy spoločnosti Personnel Service.



Emigráciu zvažuje každý štvrtý Ukrajinec a každá piata Ukrajinka, pričom Poľsko zostáva najčastejšou cieľovou krajinou. Vyplýva to z prieskumu Nadácie demokratických iniciatív a centra Razumkova.



Ukrajinskí pracovníci zohrávajú v poľskej ekonomike už v súčasnosti významnú úlohu. Podľa analýzy spoločnosti Deloitte ich podiel na poľskom hrubom domácom produkte v roku 2023 dosahoval od 0,7 % do 1,1 %. "Ukrajinci vypĺňajú medzery v kľúčových sektoroch a pomáhajú udržiavať kontinuitu podnikania napriek demografickým výzvam," uviedol Krzysztof Inglot, odborník na pracovný trh spoločnosti Personnel Service.



Podľa prieskumu 21 % Ukrajincov uvažuje o odchode do zahraničia, zatiaľ čo 70 % chce zostať v krajine. Najviac ochotní emigrovať sú mladí ľudia vo veku 18 až 29 rokov, medzi ktorými odchod zvažuje tretina respondentov.



Medzi hlavné dôvody plánovanej emigrácie patria ekonomická neistota, nedostatok bezpečnosti a obmedzené možnosti profesijného rozvoja. Najčastejšie zvažovanou destináciou je Poľsko, kam plánuje odísť 43 % respondentov, pričom 10 % z nich má v úmysle usadiť sa tam natrvalo. Po Poľsku je druhou najviac preferovanou destináciou Nemecko, za ktorým nasledujú Kanada a USA. Vysoko sa umiestnilo aj Česko, kde si vie predstaviť prísť pracovať 9,1 % respondentov.



Prieskum sa uskutočnil medzi 29. novembrom a 14. decembrom 2024 na vzorke 1518 respondentov vo všetkých oblastiach Ukrajiny pod kontrolou vlády, kde neprebiehajú boje.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)