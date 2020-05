Do predkrízového normálu sa už tento rok nevrátime, tvrdia gastrofirmy

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovenské gastro prevádzky síce otvárajú vonkajšie terasy, naďalej však zažívajú ťažké časy. Podnikatelia už prikročili k prepúšťaniu zamestnancov, museli siahnuť po pôžičkách a úveroch, budú meniť jedálne lístky a obávajú sa o budúcnosť. Vyplýva to z prieskumu iniciatívy Pomoc pre gastro na vzorke 384 majiteľov reštaurácií, jedální a iných gastro prevádzok. O prieskume informovala Magdaléna Koreny, hovorkyňa iniciatívy.



Podľa prieskumu až 50 % prevádzok pristúpi po otvorení k zmene jedálneho lístka, 42 % gastro prevádzok začalo jedlo doručovať, z toho štvrtina vydáva jedlo cez výdajné okienko. Ak by neprišlo k otvoreniu terás, viac ako 50 % prevádzok by do dvoch mesiacov skrachovalo. Tretina opýtaných by chcela znížiť administráciu, napríklad zavedením elektronických stravných poukážok.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že až 57 % gastro prevádzok už pristúpilo k prepúšťaniu svojich zamestnancov v dôsledku uzavretia svojho podniku. Až 75 % prevádzok si muselo požičať finančné prostriedky, aby dokázalo preklenúť obdobie obmedzeného fungovania počas koronakrízy.



"Alarmujúce je však pre nás hlavne zistenie, že až 14 % prevádzok už pravdepodobne neobnoví svoje fungovanie a nebude pokračovať v podnikaní," uviedla hovorkyňa iniciatívy Pomoc pre gastro, ktorú podporuje skoro 600 reštaurácií a gastro prevádzok.



Podľa prieskumu by podniky po skončení krízy privítali hlavne zníženie DPH, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia, preklenovacie úvery zaručené štátom, riešenie rôznych licenčných poplatkov (SOZA, LITA, Slovgram) a zavedenie elektronických stravných poukážok.



I keď sa otvárajú terasy, majitelia reštaurácií nie sú do budúcnosti veľmi optimistickí. Takmer polovica gastro prevádzok totiž odhaduje, že aj po ukončení všetkých obmedzení bude trvať minimálne 9 mesiacov a viac, kým začnú dosahovať pôvodné tržby. Viac než 10 % respondentov uviedlo, že sa tak nestane už vôbec.



Podľa prieskumu ekonomické opatrenia vlády, ktoré už vstúpili do platnosti, síce gastro podnikatelia vítajú, ale potrebovali by oveľa intenzívnejšiu pomoc.