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Prieskum: Do roku 2035 sa väčšina rodinných podnikov transformuje
Kľúčovú úlohu v transformácii rodinných podnikov podľa prieskumu zohrávajú technológie, najmä umelá inteligencia.
Autor TASR
Bratislava 1. augusta (TASR) - Väčšina rodinných podnikov sa do roku 2035 plánuje transformovať na profesionálne riadené organizácie. Vyplýva to z nového globálneho prieskumu KPMG. Kým v súčasnosti funguje takmer polovica respondentov (49 %) na modeli priameho rodinného riadenia, do roku 2035 očakáva jeho zachovanie už len 12 % podnikov.
Viac ako tri štvrtiny opýtaných očakávajú, že vedúce pozície budú v budúcnosti obsadzované úplne alebo čiastočne manažérmi mimo rodiny, pričom len štvrtina predpokladá, že väčšinu najvyšších riadiacich funkcií si zachovajú rodinní príslušníci.
Kľúčovú úlohu v transformácii rodinných podnikov podľa prieskumu zohrávajú technológie, najmä umelá inteligencia. Aktívne ju implementuje už 64 % rodinných firiem, no výrazná časť z nich nemá zavedené adekvátne riadiace rámce. Až 38 % podnikov navyše priznáva, že nemá zavedený formálny rámec riadenia pre AI. To naznačuje, že pravidlá dohľadu, kontrolné procesy a zodpovednosti za rozhodovanie sa vyvíjajú pomalšie než samotné nasadzovanie AI riešení.
Firmy najčastejšie využívajú AI v zákazníckom servise, analytike, marketingu, obchode a financiách, kde sa jej prínosy prejavujú najrýchlejšie. Opatrnejšie pristupujú k jej nasadzovaniu v prevádzke a riadení rizík, kde by nedostatočný dohľad mohol zvýšiť riziko narušenia fungovania podniku.
Prieskum tiež ukázal, že ucelený systém riadenia rizík má zavedený len približne každý tretí podnik. Takmer štvrtina rodinných firiem pritom zaznamenala počas posledných 12 mesiacov incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Napriek tomu významná časť organizácií kyberbezpečnosť stále vníma prevažne ako IT tému, nie ako strategickú otázku, ktorá si vyžaduje pozornosť vedenia a aktívne zapojenie vlastníkov.
„Napriek očakávaným zmenám zostáva rodinné podnikanie mimoriadne odolným modelom. Výzvou nasledujúcich rokov bude zachovať kontinuitu podnikania a preniesť silné stránky rodinných firiem do čoraz profesionálnejších foriem riadenia. Silné hodnoty, reputácia a dlhodobá perspektíva zostávajú základom úspechu rodinných firiem,“ skonštatoval Marek Masaryk zo spoločnosti KPMG.
Prieskum realizovala nezávislá agentúra Meridian West v období január - február 2026. Zúčastnilo sa ho 1927 senior lídrov a vlastníkov rodinných a súkromných podnikov zo 41 krajín. Štúdia kombinuje kvantitatívne dáta so zberom kvalitatívnych odpovedí respondentov.
Viac ako tri štvrtiny opýtaných očakávajú, že vedúce pozície budú v budúcnosti obsadzované úplne alebo čiastočne manažérmi mimo rodiny, pričom len štvrtina predpokladá, že väčšinu najvyšších riadiacich funkcií si zachovajú rodinní príslušníci.
Kľúčovú úlohu v transformácii rodinných podnikov podľa prieskumu zohrávajú technológie, najmä umelá inteligencia. Aktívne ju implementuje už 64 % rodinných firiem, no výrazná časť z nich nemá zavedené adekvátne riadiace rámce. Až 38 % podnikov navyše priznáva, že nemá zavedený formálny rámec riadenia pre AI. To naznačuje, že pravidlá dohľadu, kontrolné procesy a zodpovednosti za rozhodovanie sa vyvíjajú pomalšie než samotné nasadzovanie AI riešení.
Firmy najčastejšie využívajú AI v zákazníckom servise, analytike, marketingu, obchode a financiách, kde sa jej prínosy prejavujú najrýchlejšie. Opatrnejšie pristupujú k jej nasadzovaniu v prevádzke a riadení rizík, kde by nedostatočný dohľad mohol zvýšiť riziko narušenia fungovania podniku.
Prieskum tiež ukázal, že ucelený systém riadenia rizík má zavedený len približne každý tretí podnik. Takmer štvrtina rodinných firiem pritom zaznamenala počas posledných 12 mesiacov incident v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Napriek tomu významná časť organizácií kyberbezpečnosť stále vníma prevažne ako IT tému, nie ako strategickú otázku, ktorá si vyžaduje pozornosť vedenia a aktívne zapojenie vlastníkov.
„Napriek očakávaným zmenám zostáva rodinné podnikanie mimoriadne odolným modelom. Výzvou nasledujúcich rokov bude zachovať kontinuitu podnikania a preniesť silné stránky rodinných firiem do čoraz profesionálnejších foriem riadenia. Silné hodnoty, reputácia a dlhodobá perspektíva zostávajú základom úspechu rodinných firiem,“ skonštatoval Marek Masaryk zo spoločnosti KPMG.
Prieskum realizovala nezávislá agentúra Meridian West v období január - február 2026. Zúčastnilo sa ho 1927 senior lídrov a vlastníkov rodinných a súkromných podnikov zo 41 krajín. Štúdia kombinuje kvantitatívne dáta so zberom kvalitatívnych odpovedí respondentov.