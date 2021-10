Prieskum: Dopravné zápchy? Auto pritom nevlastní až 40% domácností

Bratislava 1. októbra (OTS) - Počet evidovaných vozidiel na Slovensku každoročne stúpa. Aj napriek tomu má ale auto "len" 60% domácností. Tento údaj vyplýva z prieskumu agentúry Focus, ktorá ho realizovala pre poisťovňu Groupama na vzorke 1003 respondentov. V porovnaní s údajmi zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2011 je to nárast o približne 10 percentuálnych bodov.Ako ďalej vyplýva z prieskumu poisťovne Groupama, len necelá štvrtina domácností má na niektoré z áut uzatvorené havarijné poistenie, konkrétne je to 23%." hovorí marketingový konzultant poisťovne Groupama,Podobne vysvetľuje prieskum aj riaditeľ agentúry Focus, Martin Slosiarik. „Z prieskumu ďalej vyplýva, že domácnosti, ktoré auto síce vlastnia, ale havarijné poistenie naň uzatvorené nemajú, sú nadpriemerne často také, v ktorých sú dospelí členovia v preddôchodkovom resp. dôchodkovom veku, čistý mesačný príjem domácnosti je do 800 EUR až do 1000 EUR, z menších obcí a s nižším vzdelaním (základné alebo učňovské bez maturity). Podpriemerný je výskyt havarijného poistenia predovšetkým v Banskobystrickom kraji.Vlastníte auto? Ak áno, máte naň uzatvorené havarijné poistenie (tzv. kasko), ktoré Vám na rozdiel od povinného zmluvného poistenia kryje prípadné škody na vašom vlastnom aute?