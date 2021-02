Dopyt po logistických nehnuteľnostiach v Európe bude rásť aj tento rok

Bratislava 11. februára (TASR) – Plány nájomcov logistických nehnuteľností mení koronakríza aj brexit. Dopyt po takýchto priestoroch v Európe pravdepodobne bude rásť aj v roku 2021. Vyplýva to z prieskumu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE a firmy Analytiqa. Na prieskume sa zúčastnilo viac ako 100 najväčších nájomcov logistických nehnuteľností v Európe s celkovou rozlohou viac ako 40 miliónov štvorcových metrov (m2). Respondenti boli z oblastí priemyslu, e-commerce, maloobchodu, supermarketov, ale aj zo sféry poskytovateľov logistických služieb.



"Veľká časť týchto firiem má svoje dcérske spoločnosti, prípadne pobočky aj na Slovensku, čo je dôvodom, prečo sú výstupy z tohto prieskumu pre našu krajinu veľmi relevantné," vysvetľuje vedúci oddelenia priemyselných a logistických nehnuteľností v spoločnosti pre Slovensko Michal Cerulík. Vzhľadom na veľkosť slovenského trhu eviduje Cerulík niektoré trendy s miernym oneskorením. Rapídny nárast online obchodu však slovenský trh pocítil podľa jeho slov už počas vlaňajška.



Koronakríza mení dlhodobé plány nájomníkov. Zhruba 47 % nájomníkov logistických nehnuteľností vidí ako najpotrebnejšie mať dlhodobo k dispozícii dostatok flexibilných skladových priestorov. Viac ako tretina respondentov uviedla, že chce urýchliť svoje plány k prenájmu viac priestorov, aby tak vyriešila zvýšený dopyt pre rýchly nárast online nákupov.



Čo sa týka výberu lokality, 64 % online obchodníkov a celkovo 44 % všetkých respondentov spomedzi nájomníkov uviedli, že sú ochotní preskúmať aj netradičnejšie lokality umiestnené mimo hlavných logistických hubov v západnej Európe. Takmer dve tretiny online retailerov naznačili, že sa pre nich stáva expanzia do mestských lokalít vysokou prioritou. Dôvodom je dôležitosť dodacej lehoty pre zákazníka. Podľa prieskumu rovnako uvažuje aj polovica výrobných firiem a takisto 50 % respondentov z oblasti potravinárskych reťazcov. "Tento výsledok naznačuje, že mestská logistika by mala v najbližších rokoch ešte viac potvrdiť svoju opodstatnenosť," dodala spoločnosť.



Názory nájomníkov ovplyvnil aj brexit. Polovica opýtaných nájomníkov zo sféry online obchodu v Európe si myslí, že práve pre brexit budú potrebovať ďalšie logistické nehnuteľnosti vo Veľkej Británii. Naopak, 40 % respondentov uviedlo, že budú potrebovať ďalšie priestory v rámci krajín EÚ.