PRIESKUM: Dopyt po stavebných prácach a remeselníkoch v lete poklesol

Bratislava 3. septembra (TASR) - Záujem o služby stavbárov a ďalších remeselníkov počas letných mesiacov v tomto roku poklesol. Produkcia z dominantnej výstavby budov, ktorá je podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR v poklese od marca tohto roku, sa aj v prvom letnom mesiaci znížila o 6,7 %. Upozornila na to spoločnosť 123dopyt.sk, ktorá sledovala vývoj na trhu od januára do júla tohto roku.



"Vplyv na tento vývoj mala nielen sezónnosť, ale aj celková nálada v spoločnosti. Nárast cien stavebných materiálov, inflácia a zníženie apetítu investovať do výstavby nehnuteľností sa podpísali aj na objeme zákaziek v stavebníctve," doplnila spoločnosť. Firmy a živnostníci ponúkajúci zemné práce zaznamenali pokles o 36,3 %, inštalatéri či montéri podláh o 25,12 %.



Napriek spomaleniu stavebnej činnosti svoju pozíciu podľa prieskumu medziročne obhájili odborníci na kladenie sadrokartónu s nárastom o viac ako 13 %. Viac sa darilo inštalatérom zemného plynu, ktorí si medziročne polepšili o takmer 40 %. Svoju pozíciu si udržiavajú maliari, natierači, ale aj strechári, ktorí v lete pre vhodnejšie poveternostné podmienky môžu realizovať aj väčšie objednávky.



Ekonomická nálada bola podľa prieskumu a indikátora ekonomického sentimentu ŠÚ SR v júli oproti júnu negatívnejšia. Dôvera podnikateľov v službách klesla najviac za posledných 13 mesiacov. Výrazne sa zhoršila aj nálada v stavebníctve. Opačne vnímali ekonomickú situáciu podnikatelia v priemysle, obchode i spotrebitelia.



Väčšina opýtaných živnostníkov a firiem hodnotila v prieskume svoju ekonomickú situáciu celkom dobre. Neutrálne až pozitívne vníma svoje podnikanie 64,5 % oslovených. Negatívne sa vyjadrila tretina opýtaných respondentov.



Prieskum bol zameraný aj na získavanie nových obchodov a objednávok v segmente stavebníctva. "Takmer 70 % firiem konštatovalo, že nové zákazky sa im darí získavať a realizovať bez problémov. Je to mierne paradoxné, ale zároveň to poukazuje na fakt, že firmy sú zrejme spokojné s priemerným vývojom trhu a dokážu nové objednávky zabezpečiť aj po personálnej stránke," uzavrel riaditeľ spoločnosti Otto Kočí.