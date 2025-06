Prieskum: Dostatočnú finančnú rezervu má menej ako tretina žien

Bratislava 22. júna (TASR) - Dostatočnú finančnú rezervu vo výške šesťnásobku mzdy má na Slovensku menej ako tretina žien a polovica mužov. Celkovo má v rámci populácie vytvorenú túto rezervu približne 40 % ľudí. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorý realizovala prieskumná agentúra 2muse v období od 3. do 9. septembra 2024 na vzorke 1015 respondentov.



Ženy majú väčší problém vytvárať si úspory, čo potvrdilo 58 %, u mužov je to 45 %. Približne rovnaký počet žien a mužov priznalo, že žije od výplaty do výplaty. Obe skupiny oveľa menej tiež investujú voľné finančné zdroje, pričom tomuto spôsobu zhodnocovania peňazí sa venujú takmer dve pätiny mužov a menej ako tretina žien.



„Ženy, ktoré plánujú kariérnu prestávku v podobe materskej dovolenky by sa mali vo väčšej miere zaoberať cielenou tvorbou finančnej rezervy a tiež investovaním. Z finančného pohľadu, žiaľ, častokrát ťahajú za kratší koniec a dôvodom nie je len samotná materská, ale aj množstvo ženskej neplatenej práce, či nízke zastúpenie žien v riadiacich pozíciách a v podnikaní. Ženy by sa tak mali v oveľa väčšej miere zaoberať svojou finančnou stabilitou,” zdôraznila vedúca PR a internej komunikácie banky Linda Gáliková.



Jedným z dôvodov, prečo majú ženy podľa nej nižšie finančné rezervy, je takzvané ženské euro. Ženy totiž zarobia v priemere o pätinu menej ako muži, a to sa prejavuje aj na ich nižšej miere sporenia a pri investovaní. Nižšie zárobky im prinesú aj nižšie dôchodky, pričom tie poberajú ženy v priemere o 100 eur mesačne nižšie. Riešením je podľa Gálikovej väčšia deľby práce v domácnosti a v starostlivosti o deti, väčšie zastúpenie otcov na rodičovskej dovolenke aj podpora talentov v oblasti kariérneho rozvoja či podnikania žien.