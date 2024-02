Prieskum: Dôvera finančných riaditeľov v regióne SVE výrazne vzrástla

Bratislava 19. februára (TASR) - Index dôvery finančných riaditeľov v strednej a východnej Európe (SVE) stúpol tento rok na 17 %, v porovnaní s hodnotou -15 % v minulom roku. Výrazný nárast zaznamenal aj index dôvery v podnikateľské prostredie, ktorý sa tiež dostal do kladného pásma a vzrástol na 31 % z vlaňajších -46 %.



Vyplýva to z aktuálneho 16. vydania prieskumu medzinárodnej poradenskej spoločnosti Deloitte CE CFO Survey, ktorý sumarizuje názory a prognózy finančných riaditeľov na rok 2024. Do prieskumu sa zapojilo takmer 550 finančných riaditeľov z 15 krajín SVE vrátane Slovenska.



Respondenti podľa prieskumu vnímajú neistotu ako novú normu a neveria, že je správny čas na zbytočné riskovanie. Aj tento rok považujú za najvýznamnejšie riziká geopolitickú situáciu a nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Oveľa zreteľnejší je v roku 2024 strach zo zvyšovania rozsahu povinnej regulácie podnikania a nedostatku kapitálu. Narušenie dodávateľských reťazcov má rozhodujúci vplyv podľa takmer 30 % vývozcov.



Takmer polovica (46 %) finančných riaditeľov očakáva, že miera nezamestnanosti sa nezmení, zatiaľ čo 38 % predpovedá jej zvýšenie. "Na Slovensku očakáva rast nezamestnanosti 15 % respondentov, pokles predpovedá 18 % opýtaných a 67 % finančných riaditeľov sa v prieskume vyjadrilo, že k zmene tento rok nedôjde," priblížil partner na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku Ján Bobocký. Tretina opýtaných sa domnieva, že úroveň zamestnanosti v ich spoločnostiach sa v nasledujúcom roku zvýši, kým znižovanie počtu svojich zamestnancov predpokladá 22 % respondentov.



Finanční riaditelia očakávajú nárast väčšiny svojich nákladov. Takmer všetci respondenti (94 %) si myslia, že sa zvýšia najmä náklady na prácu. Podľa opýtaných sa nebudú meniť len regulované faktory ako daň z pridanej hodnoty (DPH) alebo daň z príjmu právnických osôb. "Hoci sa do podnikov v celom regióne pomaly vracia optimizmus, v dnešných neistých a náročných časoch sa finanční riaditelia zameriavajú predovšetkým na znižovanie nákladov, ktoré patrí spolu s organickým rastom a rastom na existujúcich trhoch medzi ich najväčšie priority v roku 2024," priblížil Deloitte.



Výnosy budú rásť podľa 61 % opýtaných. V tejto oblasti sú najoptimistickejší finanční riaditelia zo spotrebiteľského a biofarmaceutického sektora. Najpesimistickejšie to vidia predstavitelia z oblasti energetiky, verejných služieb a baníctva. Podľa 35 % respondentov sa zvýšia aj prevádzkové marže. Percento firiem očakávajúcich zvýšenie kapitálových výdavkov je oveľa vyššie medzi spoločnosťami, ktoré predpovedajú rýchly rast výnosov, ako v prípade ostatných firiem.