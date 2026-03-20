Prieskum: Dôvera lídrov firiem v rast tržieb klesla
Očakávaný rast tržieb firiem vo svete klesol oproti 38 % v minuloročnom prieskume i najvyššej miere 56 % v roku 2022.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Rast tržieb v nasledujúcich 12 mesiacoch očakáva 21 % generálnych riaditeľov spoločností na Slovensku, 30 % vo svete a 42 % v strednej a vo východnej Európe. Vyplýva to z výsledkov 29. ročníka globálneho CEO prieskumu spoločnosti PwC a 16. ročníka prieskumu medzi lídrami firiem v SR, informovala PwC Slovensko.
Očakávaný rast tržieb firiem vo svete klesol oproti 38 % v minuloročnom prieskume i najvyššej miere 56 % v roku 2022. Slovenskí lídri spoločností sú v porovnaní s minulým rokom rovnako pesimistickí, hrozby geopolitickej situácie pociťovali skôr ako riaditelia vo svete, ktorí ich začínajú vnímať až teraz.
Výsledky prieskumu naznačujú, že mnohé firmy zatiaľ nedokážu premeniť investície, najmä do umelej inteligencie (AI), na stabilné zisky. Spoločnosti pre jej zavádzanie podľa 55 % globálnych a 57 % slovenských riaditeľov nevykázali vyššie výnosy ani nižšie náklady. Oba pozitívne efekty naraz potvrdzuje 12 % riaditeľov vo svete a 16 % na Slovensku. V návratnosť investícií do AI verí 39 % slovenských a 33 % globálnych lídrov.
„Ukazuje sa, že rok 2026 bude zrejme pre umelú inteligenciu rozhodujúci. Hoci významná časť globálnych aj slovenských riaditeľov zatiaľ nevidí okamžitý vplyv investícií do umelej inteligencie na rast výnosov, skúsenosti mnohých firiem už ukazujú pozitívny trend,“ uviedol Martin Gallovič z PwC Slovensko. Nárast dodatočných výnosov vďaka AI podľa neho zaznamenalo 30 % a zníženie nákladov 26 % globálnych lídrov.
O výsledkoch aktuálneho prieskumu diskutovalo v Bratislave vyše sto lídrov firiem. „Generálni riaditelia firiem pretvárajú svoje spoločnosti pomocou najnovších technológií a hľadajú príležitosti na rast v nových sektoroch, no zároveň si uvedomujú aj hrozby, ktoré sú s tým spojené,“ dodal Gallovič.
Do globálneho prieskumu PwC sa zapojilo 4454 výkonných riaditeľov firiem z 95 krajín od 30. septembra do 10. novembra 2025. Výsledky slovenského prieskumu vychádzajú z odpovedí 97 výkonných riaditeľov z rôznych odvetví od 1. decembra 2025 do 31. januára 2026.
PwC poskytuje audítorské, daňové a poradenské služby, v 136 krajinách sveta má vyše 364.000 zamestnancov.
