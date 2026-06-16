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Prieskum: Dôvera nemeckých investorov sa v júni zlepšila
Nemeckí investori očakávajú skoré skončenie konfliktu v Iráne a zmiernenie tlaku na ceny energií. To by podporilo energeticky náročné odvetvia a domácnosti a zvýšilo by to domáci dopyt.
Autor TASR
Berlín 16. júna (TASR) - Nálada nemeckých investorov sa v júni zlepšila. Ukázal to prieskum ekonomického inštitútu ZEW, ktorý svoje výsledky zverejnil v utorok. Index dôvery investorov vyjadrujúci ich očakávania na najbližších šesť mesiacov stúpol o 20,7 bodu na úroveň 10,5 bodu. Prekonal tak očakávania trhu, že sa zlepší iba na úroveň -6 bodov, a prvýkrát od začiatku vojny na Blízkom východe sa dostal do pozitívneho teritória. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nemeckí investori očakávajú skoré skončenie konfliktu v Iráne a zmiernenie tlaku na ceny energií. To by podporilo energeticky náročné odvetvia a domácnosti a zvýšilo by to domáci dopyt.
Ukazovateľ nálady v automobilovom odvetví sa po mesiacoch poklesu zlepšil o 21,9 bodu. Indikátor dôvery v chemickom a farmaceutickom priemysle stúpol o 16 bodov a v strojárskom odvetví sa posilnil o 9,2 bodu. Napriek zlepšeniu však ukazovatele nálady v týchto sektoroch zostali v negatívnom teritóriu.
Index súčasnej ekonomickej situácie mierne klesol, a to na -81 bodov, a nenaplnili sa očakávania, že v júni bude na úrovni -78 bodov.
Nemeckí investori očakávajú skoré skončenie konfliktu v Iráne a zmiernenie tlaku na ceny energií. To by podporilo energeticky náročné odvetvia a domácnosti a zvýšilo by to domáci dopyt.
Ukazovateľ nálady v automobilovom odvetví sa po mesiacoch poklesu zlepšil o 21,9 bodu. Indikátor dôvery v chemickom a farmaceutickom priemysle stúpol o 16 bodov a v strojárskom odvetví sa posilnil o 9,2 bodu. Napriek zlepšeniu však ukazovatele nálady v týchto sektoroch zostali v negatívnom teritóriu.
Index súčasnej ekonomickej situácie mierne klesol, a to na -81 bodov, a nenaplnili sa očakávania, že v júni bude na úrovni -78 bodov.