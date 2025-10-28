< sekcia Ekonomika
Prieskum: Dôvera nemeckých spotrebiteľov vo vývoj ekonomiky klesla
Ide o najnižšiu hodnotu indexu od apríla, ktorá odráža obnovené obavy z inflácie, rastúce obavy o istotu zamestnania a pretrvávajúce geopolitické napätie.
Autor TASR
Norimberg 28. októbra (TASR) - Dôvera nemeckých spotrebiteľov v ďalší vývoj ekonomiky v nasledujúcom mesiaci nečakane klesla. Dôvodom je zhoršenie očakávaní v oblasti príjmov. Vyplýva to z prognózy spotrebiteľskej dôvery na november 2025, ktorú vypracovali inštitút pre prieskum trhu GfK a norimberský inštitút pre trhové rozhodnutia NIM. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a businesstimes.
Konkrétne, index spotrebiteľskej dôvery GfK pre november klesol na -24,1 bodu z revidovaných -22,5 bodu v októbri. Zaostal tak za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa mierne zvýši na -22 bodov.
Ide o najnižšiu hodnotu indexu od apríla, ktorá odráža obnovené obavy z inflácie, rastúce obavy o istotu zamestnania a pretrvávajúce geopolitické napätie.
Pokles bol spôsobený predovšetkým zhoršením vyhliadok na príjmy domácností. Príslušný čiastkový index prudko klesol na 2,3 bodu z 15,1 v októbri, čo je jeho najnižšia úroveň od marca 2025. Tým sa vymazali silné zisky zaznamenané v predchádzajúcom mesiaci.
Naopak, ekonomické očakávania prvýkrát za štyri mesiace vzrástli (na 0,8 z -1,4 bodu) a ochota nakupovať sa mierne zlepšila (na -9,3 z -11,6 bodu). Oba ukazovatele však zostávajú utlmené, pričom vysoké ceny potravín a energií naďalej ovplyvňujú nákupné správanie.
Ochota sporiť klesla na 15,8 bodu zo 16,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
„Pretrvávajúce geopolitické napätie, obnovené obavy z inflácie a rastúce obavy o istotu zamestnania tlmia nádeje na krátkodobé oživenie spotrebiteľskej dôvery,“ povedal Rolf Bürkl, vedúci oddelenia spotrebiteľských prieskumov v NIM.
Konkrétne, index spotrebiteľskej dôvery GfK pre november klesol na -24,1 bodu z revidovaných -22,5 bodu v októbri. Zaostal tak za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že sa mierne zvýši na -22 bodov.
Ide o najnižšiu hodnotu indexu od apríla, ktorá odráža obnovené obavy z inflácie, rastúce obavy o istotu zamestnania a pretrvávajúce geopolitické napätie.
Pokles bol spôsobený predovšetkým zhoršením vyhliadok na príjmy domácností. Príslušný čiastkový index prudko klesol na 2,3 bodu z 15,1 v októbri, čo je jeho najnižšia úroveň od marca 2025. Tým sa vymazali silné zisky zaznamenané v predchádzajúcom mesiaci.
Naopak, ekonomické očakávania prvýkrát za štyri mesiace vzrástli (na 0,8 z -1,4 bodu) a ochota nakupovať sa mierne zlepšila (na -9,3 z -11,6 bodu). Oba ukazovatele však zostávajú utlmené, pričom vysoké ceny potravín a energií naďalej ovplyvňujú nákupné správanie.
Ochota sporiť klesla na 15,8 bodu zo 16,1 bodu v predchádzajúcom mesiaci.
„Pretrvávajúce geopolitické napätie, obnovené obavy z inflácie a rastúce obavy o istotu zamestnania tlmia nádeje na krátkodobé oživenie spotrebiteľskej dôvery,“ povedal Rolf Bürkl, vedúci oddelenia spotrebiteľských prieskumov v NIM.