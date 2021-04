Prieskum: Dôvera Slovákov k značkovým výrobkom sa zmenila k lepšiemu

Bratislava 24. apríla (TASR) - Dôvera Slovákov voči značkovým výrobkom sa za uplynulých 25 rokov zmenila k lepšiemu. Takmer dve tretiny (63,7 %) manažérov značkových výrobcov si myslia, že sa vnímanie zmenilo k lepšiemu, 18,2 % si myslí, že sa nezmenilo, a podľa 18,2 % sa zmenilo k horšiemu. Vyplýva to z prieskumu medzi manažérmi značkových výrobcov, o ktorom informoval výkonný riaditeľ Slovenského združenia pre značkové výrobky (SZZV) Ľubomír Tuchscher. Združenie podľa neho vzniklo pred 25 rokmi.



Priblížil, že spotrebitelia si podľa respondentov uvedomujú pridanú hodnotu značkových výrobkov v porovnaní s neznačkovými. Takýto názor majú dve tretiny opýtaných, pričom 25 % s týmto výrokom súhlasí úplne a 41,7 % s ním skôr súhlasí. Len jedna tretina (33,3 %) si myslí, že spotrebitelia si tento rozdiel skôr neuvedomujú.



Odhad na ďalšie obdobie je podľa neho jednoznačne pozitívny, keď 75 % manažérov značkových výrobcov je presvedčených, že vnímanie značkových výrobkov na Slovensku sa v najbližších piatich rokoch zmení k lepšiemu, a podľa 25 % sa nezmení. Žiaden z respondentov si nemyslí, že by sa vnímanie mohlo zmeniť k horšiemu.



"Sú to práve značkoví výrobcovia, ktorí prichádzajú s iniciatívami v oblasti udržateľného podnikania, ochrany životného prostredia alebo rovnakého prístupu ku každému – či už zamestnancovi alebo zákazníkovi. Členovia SZZV myslia pritom na základnú misiu značkových výrobcov – dodávať najvyššiu možnú kvalitu pri naplnení očakávaní spotrebiteľov," povedal predseda Predstavenstva SZZV Martin Mittner.



Slovenské združenie pre značkové výrobky združuje spoločnosti, ktoré na Slovensku priamo zamestnávajú viac ako 7000 zamestnancov. SZZV je členom medzinárodných združení, ako Európske značkové združenie AIM, Svetová federácia zadávateľov reklamy WFA, Cosmetics Europe, Európska asociácia výrobcov čistiacich prostriedkov AISE, Európska organizácia pre obaly a životné prostredie Europen a Európska aliancia pre potraviny na rastlinnej báze. Na Slovensku pôsobí ako člen Republikovej únie zamestnávateľov a Rady pre reklamu.