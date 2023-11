PRIESKUM: Dovolenky sa pre finančné problémy muselo vzdať 28% Slovákov

Bratislava 14. novembra (TASR) - V hlavnej dovolenkovej sezóne od júna do septembra bolo na dovolenke 72 % občanov Slovenska. Do zahraničia cestovalo 60 % dovolenkárov. Z dôvodu finančnej situácie alebo z iných dôvodov nemohlo ísť na dovolenku 28 % opýtaných. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre UniCredit Bank.



Obľúbenými destináciami boli Grécko, Turecko a Taliansko. Viac ako tretina (35 %) dovolenkárov bola na dovolenke v zahraničí v hoteli, penzióne, kempe alebo karavane. Takmer tretina (29 %) Slovákov strávila dovolenku doma.



"Dovolenku doma, cez cestovnú kanceláriu si vybrala len malá časť respondentov. Tú volili predovšetkým pre dovolenky v zahraničí. Aj keď Slováci sú považovaní aj za národ chatárov a chalupárov, tohtoročnú hlavnú dovolenkovú sezónu takto trávila len necelá desatina (9 %) opýtaných," uviedla hovorkyňa UniCredit Bank Zuzana Ďuďáková.



Necelá tretina (29 %) opýtaných uviedla, že za tohtoročnú dovolenku zaplatili viac ako za podobnú dovolenku za posledných päť rokov. Približne rovnakú sumu ako v predchádzajúcich rokoch minulo 17 % respondentov. Dovolenku si platí z vlastných zdrojov 73 % opýtaných. Malá časť respondentov uviedla, že spôsobom financovania dovolenky bola pôžička, a to buď vo forme pôžičky od rodiny, priateľov, alebo úveru v banke.