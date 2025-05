Prieskum: Drvivá väčšina obyvateľov žiada decentralizáciu eurofondov

Bratislava 19. mája (TASR) - Obyvatelia Slovenskej republiky dôverujú samosprávnym krajom a očakávajú, že samosprávy budú mať väčší vplyv na rozhodovanie o investíciách aj verejných službách, ktoré obyvateľom doručujú. Až 90 % obyvateľov chce, aby mali regióny väčšiu kontrolu nad eurofondami. Vyplýva to z prieskumu Samosprávnych krajov Slovenska (SK8), ktorého výsledky odprezentovalo združenie v pondelok na tlačovej konferencii.



„Šesťdesiatjeden percent plne podporuje väčšiu kontrolu krajov, 29 % podporuje väčšiu kontrolu krajov aj s dohľadom vlády Slovenskej republiky. Iba 4 % hovoria o tom, že rozhodovanie o eurofondoch má byť výlučne na centrálnej úrovni,“ priblížil predseda združenia SK8 Jozef Viskupič. Najsilnejšia podpora decentralizovaného rozhodovania by mala byť pritom v Bratislavskom a Žilinskom kraji.



Viskupič skonštatoval, že regióny kladú dôraz na zmysluplnosť čerpania európskych prostriedkov a dokážu zabezpečiť, aby tieto financie reflektovali na reálne potreby ľudí. Z prieskumu vyplynulo, že za najdôležitejšiu z pohľadu smerovania investícií považujú ľudia zdravotnú starostlivosť. Ďalej sú to investície do regionálnych ciest a mostov s napojením na diaľnice, do sociálnej pomoci a služieb či do vzdelávania a školstva.



Na základe výsledkov prieskumu združenie priblížilo, že 72 % obyvateľov je jednoznačne proti zasahovaniu vlády SR do rozpočtov samospráv bez prebiehajúcej diskusie. Združenie v tejto súvislosti zdôraznilo potrebu partnerského dialógu s vládou. Decentralizácia pritom nie je podľa slov Viskupiča hrozba, ale z pohľadu aj vôle občanov predstavuje skôr riešenie stabilizácie.



„Vládu vyzývame, aby rešpektovala vôľu občanov, ktorí žijú v našich obciach, mestách a krajoch, aby posilnila samosprávne kompetencie aj financovanie krajov,“ uzavrel predseda SK8.