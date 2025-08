Prieskum: Dve tretiny ľudí v SR majú problém vyžiť zo svojho platu

Bratislava 5. augusta (TASR) - Na Slovensku majú problém vyžiť zo svojho platu dve tretiny zamestnancov. Medziročne ide o nárast z 59 % na 67 %. Najviac ľudí má problémy vyžiť zo svojho príjmu na východnom Slovensku, a to celkovo 71 %. V prípade Bratislavského kraja to uviedlo 61 %. Vyplýva to z prieskumu JobsIndex spoločnosti Alma Career.



„Necelá desatina uvádza veľké problémy, iba pre tri percentá je vychádzanie s príjmom veľmi ľahké. Takmer deväť z desiatich pracujúcich, ktorí mesačne zarobia menej ako 800 eur, má problém vyžiť zo svojho platu,“ uviedla spoločnosť s tým, že najväčšie problémy majú základné manuálne pozície bez vyššej kvalifikácie a pracujúci v službách a obchode. Naopak, najlepšie sú na tom špecialisti s technickým zameraním a top manažment.



Okrem bežných mesačných nákladov je dobré mať aj rezervu na prípadné neočakávané výdavky, a to v prípade, ak sa pokazí veľký spotrebič, auto alebo pri platení vyššej sumy za zdravotnú starostlivosť. Z prieskumu vyplynulo, že neočakávané výdavky predstavujú sumu 540 eur, pričom medziročne stúpol počet ľudí, pre ktorých by predstavovali problém. Takýto výdavok by si nemohlo dovoliť 29 % pracujúcich ľudí, pričom pred rokom to bolo 21 %. Ďalších 35 % by si to síce mohlo dovoliť, ale s problémami, a iba pre tretinu zamestnancov nepredstavuje tento výdavok ťažkosti.



„Úroveň vzdelania je často priamo úmerná zárobku, vidno to aj na neočakávaných výdavkoch. Zatiaľ čo polovica pracujúcich s vysokoškolským vzdelaním si ho môže dovoliť zaplatiť bez problémov, u stredoškolsky vzdelaných s maturitou je to tretina a u ľudí so základným vzdelaním alebo stredoškolským bez maturity neplánovaný výdavok nespôsobí ťažkosti len štvrtine,“ doplnila spoločnosť.



Platový rozdiel u mužov a žien ovplyvňuje aj neočakávané platby. Zaplatiť veľký výdavok za pokazený spotrebič alebo opravu auta si nemôže dovoliť 24 % mužov a 36 % žien.