Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Ekonomika

PRIESKUM: Dve tretiny Maďarov by postavilo Orbána pred súd

.
Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Prieskum ukázal výrazný prepad dôvery v odchádzajúceho premiéra Orbána, keď nespokojnosť s jeho pôsobením vyjadrilo 59 percent opýtaných.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 6. mája (TASR) - Maďarská strana Tisza by v prípade konania nových parlamentných volieb získala 61 percent hlasov a Fidesz by volilo len 21 percent Maďarov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Median zverejnených v stredu serverom index.hu. Tiež z nich vyplýva, že až dve tretiny obyvateľov Maďarska si želá, aby bol doterajší premiér Viktor Orbán braný na zodpovednosť pred súdom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Až 72 percent opýtaných označilo predsedu Tiszy Pétera Magyara za vhodného premiéra. K otázke smerovania krajiny sa 63 percent Maďarov vyjadrilo pozitívne, čo odráža rastúci optimizmus po presvedčivom víťazstve Tiszy v aprílových parlamentných voľbách.

Prieskum ukázal výrazný prepad dôvery v odchádzajúceho premiéra Orbána, keď nespokojnosť s jeho pôsobením vyjadrilo 59 percent opýtaných.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici