PRIESKUM: Dve tretiny Maďarov by postavilo Orbána pred súd
Prieskum ukázal výrazný prepad dôvery v odchádzajúceho premiéra Orbána, keď nespokojnosť s jeho pôsobením vyjadrilo 59 percent opýtaných.
Budapešť 6. mája (TASR) - Maďarská strana Tisza by v prípade konania nových parlamentných volieb získala 61 percent hlasov a Fidesz by volilo len 21 percent Maďarov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu inštitútu Median zverejnených v stredu serverom index.hu. Tiež z nich vyplýva, že až dve tretiny obyvateľov Maďarska si želá, aby bol doterajší premiér Viktor Orbán braný na zodpovednosť pred súdom, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Až 72 percent opýtaných označilo predsedu Tiszy Pétera Magyara za vhodného premiéra. K otázke smerovania krajiny sa 63 percent Maďarov vyjadrilo pozitívne, čo odráža rastúci optimizmus po presvedčivom víťazstve Tiszy v aprílových parlamentných voľbách.
Prieskum ukázal výrazný prepad dôvery v odchádzajúceho premiéra Orbána, keď nespokojnosť s jeho pôsobením vyjadrilo 59 percent opýtaných.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
