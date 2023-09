Prieskum: Dve tretiny reštaurácií používajú digitálne technológie

Bratislava 5. septembra (TASR) - Dve tretiny reštaurácií na Slovensku používajú vo svojich prevádzkach digitálne technológie a vo väčšine prevádzok už dominujú bezhotovostné platby. Vyplýva to z prieskumu Iniciatívy Pomoc pre gastro realizovaného formou dotazníka na vzorke 392 gastrozariadení v období od 5. do 20. augusta.



Takmer 67 % reštauračných zariadení v prieskume uviedlo, že používajú vo svojich prevádzkach určitú formu digitálnych technológií. Najpoužívanejšie sú digitálny systém platobných kariet a objednávkový systém cez web alebo aplikáciu. Nasleduje systém na donášku, ktorý podľa prieskumu používa presne tretina opýtaných zariadení.



"Vyše 60 % prevádzok uviedlo ako hlavný dôvod využívania technológií úsporu času a to, že si to vyžadujú samotní zákazníci. Samotné dáta, ktoré zo systému ďalej získavajú, využíva na ďalší rozvoj a rozhodovanie len približne 33 % z oslovených prevádzok," uviedla Karmen Procházková za Iniciatívu Pomoc pre gastro.



Takmer 27 % z oslovených prevádzok uviedlo, že sa zvyšuje podiel elektronických stravovacích kariet pri platbách. Práve z elektronických straveniek majú možnosť reštaurácie čerpať mnohé potrebné dáta na správne podnikateľské rozhodnutia v oblasti gastra.



Bezkontaktné platby cez mobilné aplikácie a digitálne peňaženky sa stávajú stále obľúbenejšími. Až 70 % v prieskume prevádzok uviedlo, že majú ďaleko viac platieb v bezhotovostnom styku. Len tretina z opýtaných uviedla, že majú o niečo viac platieb v hotovosti. Celkovo štvrtina opýtaných reštaurácií má stále viac ako 60 % platieb za svoje služby v hotovosti.