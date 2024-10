Prieskum: Dve tretiny Slovákov kladú dôraz na kvalitu služieb banky

Bratislava 5. októbra (TASR) - Bankovníctvo a finančné služby patria na Slovensku k sektorom, kde si zákazníci najviac potrpia na kvalitu a odborný prístup personálu. Táto oblasť je pre 65 % ľudí jedným z dôležitých kritérií pri výbere banky či finančného produktu. Vyše polovica opýtaných si je za vyšší štandard služieb ochotná aj priplatiť. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu, ktorý pre 365.bank realizovala agentúra Ipsos v septembri na reprezentatívnej vzorke 539 respondentov.



Požiadavky na kvalitu sú podľa prieskumu v bankovníctve vyššie ako v sektore zdravotníctva (56 %) alebo IT techniky, telekomunikácií a technológií (44 %). "Pre takmer 66 % respondentov sú recenzie a hodnotenia iných zákazníkov kľúčovým kritériom pri výbere produktov alebo služieb. Je tak zjavné, že ľudia si pred rozhodnutím o výbere produktu alebo služby aktívne a radi overujú skúsenosti iných používateľov, čo zvyšuje tlak na poskytovanie vysokej úrovne služieb," priblížila šéfka PR banky Linda Valko Gáliková.



Hoci 56 % opýtaných hľadá pri výbere produktov a služieb výhodné ceny, v bankovníctve to nie je jediný rozhodujúci faktor. Zatiaľ čo mnohí Slováci radi ušetria, iba 9 % z nich je podľa prieskumu ochotných v tejto oblasti akceptovať zníženie kvality služieb za nižšiu cenu. Naopak, najviac ľudí toleruje zníženie kvality služby, tovaru, obsluhy či prostredia pri kúpe oblečenia (54 %), potravín (40 %) alebo kozmetiky (34 %).