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Prieskum: Dve tretiny Slovákov sa boja zásahov štátu do 2. piliera
Až 77 % Slovákov sa obáva, že štátny dôchodok im nebude stačiť na udržanie životnej úrovne.
Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Obavy z budúcnosti dôchodkov má na Slovensku čoraz viac ľudí. Zároveň klesá dôvera v to, že štát dokáže ľuďom v starobe zabezpečiť dostatočný príjem. Až 77 % Slovákov sa obáva, že štátny dôchodok im nebude stačiť na udržanie životnej úrovne. Približne dve tretiny opýtaných zároveň nepočítajú s tým, že sa o nich štát na staré kolená postará. Práve naopak, až 69 % populácie sa dokonca bojí, že im vláda siahne na ich úspory v druhom pilieri. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Finax.
„Pred dvoma rokmi vláda v rámci konsolidácie znížila príspevok sporiteľov z 5,5 % na 4 %, čím si na úkor budúcich dôchodkov občanov presunula do štátnej kasy približne 365 miliónov eur. Aj preto je dôležité, aby si ľudia budovali dôchodkové úspory po vlastnej línii, či už individuálnym investovaním alebo prostredníctvom riešenia, ktoré prináša EÚ - tzv. európskeho dôchodku. Ten je vďaka európskej legislatíve chránený pred lokálnymi zásahmi vlád,“ povedal Ján Tonka, odborník na osobné financie a dôchodky vo Finaxe.
Poznamenal, že podľa odhadov žije resp. pracuje v rámci krajín EÚ približne pol milióna Slovákov. V porovnaní s krajinami OECD má Slovensko druhý najvyšší podiel vysokoškolákov študujúcich v zahraničí, a to 19 %.
„Pre státisíce Slovákov žijúcich v zahraničí dôchodkové riešenie viazané výlučne na jednu krajinu prestáva dávať zmysel. Mladí ľudia študujú alebo pracujú v rôznych krajinách a počas života sa často presúvajú za lepšími príležitosťami. Práve pre nich je výhodou, ak ich úspory ‚cestujú‘ spolu s nimi a v jednotnom európskom rámci nie sú odkázaní na lokálne dôchodkové systémy a ich politické zmeny,“ doplnil Tonka.
Aktuálne si podľa dát Finaxu v rámci Európskeho dôchodku sporia tisíce Európanov, pričom hodnota ich majetku už prekonala 100 miliónov eur. Rastie nielen celkový objem spravovaných prostriedkov, ale aj hodnota úspor jednotlivých sporiteľov. Priemerná suma na dôchodkovom účte v súčasnosti dosahuje 6193 eur.
Najviac európsku dôchodkovú schému využívajú v Poľsku, kde si sporí už takmer 10.000 ľudí. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú výrazné aj vo výške pravidelných príspevkov. Kým slovenský sporiteľ si odkladá do Európskeho dôchodku v priemere 150 eur mesačne, poľský sporiteľ investuje v prepočte priemerne až 250 eur mesačne.
Poliaci tak využívajú výhody tejto schémy vo výrazne väčšej miere. Hlavným dôvodom je daňové zvýhodnenie, keďže v Poľsku je Európsky dôchodok úplne oslobodený od dane z príjmu. Bez tejto výhody by sporitelia museli zo zisku platiť daň vo výške 19 %. Aktuálne je možné si Európsky dôchodok otvoriť nielen v Poľsku a na Slovensku, ale aj v Českej republike, Chorvátsku a Írsku.
„Pred dvoma rokmi vláda v rámci konsolidácie znížila príspevok sporiteľov z 5,5 % na 4 %, čím si na úkor budúcich dôchodkov občanov presunula do štátnej kasy približne 365 miliónov eur. Aj preto je dôležité, aby si ľudia budovali dôchodkové úspory po vlastnej línii, či už individuálnym investovaním alebo prostredníctvom riešenia, ktoré prináša EÚ - tzv. európskeho dôchodku. Ten je vďaka európskej legislatíve chránený pred lokálnymi zásahmi vlád,“ povedal Ján Tonka, odborník na osobné financie a dôchodky vo Finaxe.
Poznamenal, že podľa odhadov žije resp. pracuje v rámci krajín EÚ približne pol milióna Slovákov. V porovnaní s krajinami OECD má Slovensko druhý najvyšší podiel vysokoškolákov študujúcich v zahraničí, a to 19 %.
„Pre státisíce Slovákov žijúcich v zahraničí dôchodkové riešenie viazané výlučne na jednu krajinu prestáva dávať zmysel. Mladí ľudia študujú alebo pracujú v rôznych krajinách a počas života sa často presúvajú za lepšími príležitosťami. Práve pre nich je výhodou, ak ich úspory ‚cestujú‘ spolu s nimi a v jednotnom európskom rámci nie sú odkázaní na lokálne dôchodkové systémy a ich politické zmeny,“ doplnil Tonka.
Aktuálne si podľa dát Finaxu v rámci Európskeho dôchodku sporia tisíce Európanov, pričom hodnota ich majetku už prekonala 100 miliónov eur. Rastie nielen celkový objem spravovaných prostriedkov, ale aj hodnota úspor jednotlivých sporiteľov. Priemerná suma na dôchodkovom účte v súčasnosti dosahuje 6193 eur.
Najviac európsku dôchodkovú schému využívajú v Poľsku, kde si sporí už takmer 10.000 ľudí. Rozdiely medzi jednotlivými krajinami sú výrazné aj vo výške pravidelných príspevkov. Kým slovenský sporiteľ si odkladá do Európskeho dôchodku v priemere 150 eur mesačne, poľský sporiteľ investuje v prepočte priemerne až 250 eur mesačne.
Poliaci tak využívajú výhody tejto schémy vo výrazne väčšej miere. Hlavným dôvodom je daňové zvýhodnenie, keďže v Poľsku je Európsky dôchodok úplne oslobodený od dane z príjmu. Bez tejto výhody by sporitelia museli zo zisku platiť daň vo výške 19 %. Aktuálne je možné si Európsky dôchodok otvoriť nielen v Poľsku a na Slovensku, ale aj v Českej republike, Chorvátsku a Írsku.