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MOBILNÉ NÁKUPY: Čo odhalil prieskum o Slovákoch?
Mobilné nakupovanie je na Slovensku bežnou praxou - v uplynulých troch mesiacoch ho podľa prieskumu využilo 78 % opýtaných.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Takmer dve tretiny (64 %) Slovákov pri nakupovaní cez smartfón robia popritom aj iné aktivity a viac ako polovica (53 %) nakupuje aj počas krátkych prestávok. Hoci sa väčšina k prerušenému nákupu neskôr vráti, približne každý šiesty zákazník ho po vyrušení definitívne ukončí. Vyplýva to z prieskumu Visa CEE M-Commerce 2026 na vzorke 8240 respondentov vo veku 18 až 75 rokov.
„Pri online nakupovaní dnes nebojujeme len s časom, ale aj s rozptýlenou pozornosťou. Obchodníci by preto mali zákazníkom cestu k platbe čo najviac uľahčiť. Ideálne je, keď technológia zvládne čo najviac práce na pozadí, bez zbytočných krokov a bez kompromisov v bezpečnosti. Príkladom je tokenizácia, ktorá pri platbe nahrádza citlivé údaje z karty bezpečným digitálnym tokenom. Zákazník tak môže venovať platbe menej pozornosti, no neznamená to, že je menej chránený,“ uviedla riaditeľka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová.
Mobilné nakupovanie je na Slovensku bežnou praxou - v uplynulých troch mesiacoch ho podľa prieskumu využilo 78 % opýtaných, pričom v priemere takto nakupujú štyrikrát mesačne a viac ako tretiny (34 %) aspoň raz do týždňa.
Zákazníci si pritom nákupy cez smartfón často spájajú s inými činnosťami. Polovica z nich pritom sleduje obrazovku, 32 % je, 22 % pracuje a 19 % s niekým komunikuje. Tento multitasking je najtypickejší pre mileniálov, t. j. ľudí narodených približne v rokoch 1981 - 1996 (74 %), a generáciu Z, teda ľudí narodených približne v rokoch 1997 až 2012 (66 %). Praktizuje ho aj 46 % ľudí z generácie baby boomers (ľudia narodení v rozmedzí rokov 1946 až 1964). Mileniáli zároveň najčastejšie nakupujú počas krátkych prestávok (63 % oproti 40 % pri baby boomers), pričom pre 24 % takýchto nakupujúcich je kľúčová rýchlosť vybavenia.
Krátky časový priestor či vyrušenie však podľa dát môžu platbu prekaziť. Nedostatok času vedie k opusteniu košíka u 17 % ľudí a prichádzajúca správa či hovor odradí 16 % nakupujúcich. Väčšina spotrebiteľov napriek tomu transakciu dokončí - 22 % hneď a 55 % dodatočne. Pre 17 % však prerušenie znamená definitívny koniec nákupu.
Pre obchodníkov z toho vyplýva, že rozptýlení zákazníci nemajú čas na zdĺhavé registrácie a zadávanie údajov, pričom každý krok navyše môže zmariť dokončenie objednávky. Vopred nastavený spôsob platby preto považuje za dôležitý až 63 % Slovákov. Proces platenia bez opakovaného vypĺňania dát z karty zjednodušujú moderné nástroje, ako sú mobilné peňaženky či služba Click to Pay.
„Pri online nakupovaní dnes nebojujeme len s časom, ale aj s rozptýlenou pozornosťou. Obchodníci by preto mali zákazníkom cestu k platbe čo najviac uľahčiť. Ideálne je, keď technológia zvládne čo najviac práce na pozadí, bez zbytočných krokov a bez kompromisov v bezpečnosti. Príkladom je tokenizácia, ktorá pri platbe nahrádza citlivé údaje z karty bezpečným digitálnym tokenom. Zákazník tak môže venovať platbe menej pozornosti, no neznamená to, že je menej chránený,“ uviedla riaditeľka spoločnosti Visa pre Slovensko Ľubica Gubová.
Mobilné nakupovanie je na Slovensku bežnou praxou - v uplynulých troch mesiacoch ho podľa prieskumu využilo 78 % opýtaných, pričom v priemere takto nakupujú štyrikrát mesačne a viac ako tretiny (34 %) aspoň raz do týždňa.
Zákazníci si pritom nákupy cez smartfón často spájajú s inými činnosťami. Polovica z nich pritom sleduje obrazovku, 32 % je, 22 % pracuje a 19 % s niekým komunikuje. Tento multitasking je najtypickejší pre mileniálov, t. j. ľudí narodených približne v rokoch 1981 - 1996 (74 %), a generáciu Z, teda ľudí narodených približne v rokoch 1997 až 2012 (66 %). Praktizuje ho aj 46 % ľudí z generácie baby boomers (ľudia narodení v rozmedzí rokov 1946 až 1964). Mileniáli zároveň najčastejšie nakupujú počas krátkych prestávok (63 % oproti 40 % pri baby boomers), pričom pre 24 % takýchto nakupujúcich je kľúčová rýchlosť vybavenia.
Krátky časový priestor či vyrušenie však podľa dát môžu platbu prekaziť. Nedostatok času vedie k opusteniu košíka u 17 % ľudí a prichádzajúca správa či hovor odradí 16 % nakupujúcich. Väčšina spotrebiteľov napriek tomu transakciu dokončí - 22 % hneď a 55 % dodatočne. Pre 17 % však prerušenie znamená definitívny koniec nákupu.
Pre obchodníkov z toho vyplýva, že rozptýlení zákazníci nemajú čas na zdĺhavé registrácie a zadávanie údajov, pričom každý krok navyše môže zmariť dokončenie objednávky. Vopred nastavený spôsob platby preto považuje za dôležitý až 63 % Slovákov. Proces platenia bez opakovaného vypĺňania dát z karty zjednodušujú moderné nástroje, ako sú mobilné peňaženky či služba Click to Pay.