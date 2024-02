Prieskum: E-commerce ožíva, pribúdajú e-shopy a rastú tržby

Bratislava 17. februára (TASR) - Dáta spoločností Comgate aj Upgates, ktoré poskytujú riešenia pre e-shopy, ukazujú pozitívny trend, ktorý by mal priniesť opätovné oživenie odvetia e-commerce. Odvetviu rastú tržby a pribúdajú nové e-shopy. Spoločnosti o prieskume informovali v piatok (16. 2.).



"Vo štvrtom kvartáli roku 2023 zaznamenalo až 72 % e-shopov stagnáciu alebo medziročný rast tržieb, čo predstavuje lepší výsledok ako v predchádzajúcej vianočnej sezóne. Maloobchodníci prekonali slabšie mesiace, podarilo sa im optimalizovať svoju činnosť a už z odpovedí v prieskume je zrejmé, že plánujú opäť pracovať na rozvoji," priblížil stav českého a slovenského e-commerce riaditeľ spoločnosti Comgate Jakub Ouhrabka.



Vlani sa darilo aj poskytovateľom platforiem pre e-shopy, ktorí pocítili pribúdajúci počet nových elektronických obchodov.



"V priebehu roka 2023 sme vyrástli o 33 %. Na vysokom prírastku sa však nepodieľali len nové e-shopy, ale približne 25 % predstavovali migrujúce obchody z iných platforiem, ktorým pôvodné riešenie už nevyhovovalo. V budúcom roku sa plánujeme zamerať aj na väčšie e-shopy, ktorým budeme vedieť ponúknuť individuálnejší prístup," zhodnotil Michal Benatzky zo spoločnosti Upgates.



Tento rok by sa mal podľa Benatzkyho opäť niesť v znamení rastu. "Evidujeme silnejúci rast záujmu majiteľov kamenných obchodov o e-shopové riešenia. Prepojenie týchto dvoch predajných kanálov je pre nich zaujímavá príležitosť a dokonca by som povedal, že čoskoro aj nevyhnutnosť," uzavrel.