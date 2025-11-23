< sekcia Ekonomika
Prieskum: E-shopom rástli vlani tržby, plánujú expanziu za hranice
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Až 51 % majiteľov či manažérov online obchodov vyhodnotilo terajšiu náladu pozitívne. K negatívnej nálade sa priklonilo 19 %. Vyplýva to prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 200 slovenských e-shopov. Prieskum realizovala agentúra Levosphere v spolupráci so spoločnosťami Creative Sites, Blueweb a Shoptet.
Prevažne pozitívna nálada súvisí zrejme aj s faktom, že až 60 % opytovaných e-shopov zaznamenalo v roku 2024 nárast tržieb oproti roku 2023. Iba 13 % zaznamenalo pokles obratu. Je pravdepodobné, že mnohým z nich tržby porastú aj v roku 2025.
„Tento rok zatiaľ v Shoptete hodnotíme pozitívne. Veľa bude, samozrejme, záležať na posledných mesiacoch a predvianočnej sezóne, ktorá je z hľadiska celoročného obratu pre veľkú časť e-shopov kľúčová,“ povedala Mária Auxtová zo spoločnosti Shoptet, ktorá zabezpečuje fungovanie viac ako 7600 slovenských online obchodov.
Vyše 40 % opytovaných e-shopov prevádzkuje zároveň kamennú predajňu alebo stánok. Ďalších 7 % využíva tento spôsob predaja aspoň sezónne. V minulosti platilo, že obchod mal najskôr kamennú prevádzku. Na tú následne nadviazal internetový predaj a rozšíril tak pole zákazníkov na celé Slovensko, prípadne za hranice.
„Posledné roky však čoraz častejšie vidíme pohyb opačným smerom. Úspešné online obchody sa chcú priblížiť svojim zákazníkom aj fyzicky, preto otvárajú vlastné kamenné predajne. Tie zároveň často slúžia ako showroom, poradňa či odberné miesto objednávok z e-shopu,“ poznamenala Auxtová.
Prieskum zároveň ukázal, že mnoho e-shopov sa nechce spoliehať z hľadiska svojich príjmov len na Slovensko. Niektorí už prevádzkujú online obchod v zahraničí, ďalší sa na tento krok chystajú. Práve expanziu na nové trhy označilo 17 % e-shopov za svoju hlavnú aktuálnu výzvu.
„Prvou voľbou je v tomto prípade prirodzene Česko. Je nám najbližšie historicky či pre takmer nulovú jazykovú bariéru. Čoraz viac e-shopov sa však pozerá aj na iné trhy v rámci EÚ. Najnovšie ich zaujalo napríklad Bulharsko, kde je oblasť online predaja menej rozvinutá a poskytuje priestor na rast. Od januára 2026 navyše táto krajina prechádza na platbu eurom,“ vysvetlila Auxtová.
Hoci niektoré e-shopy využívali nástroje umelej inteligencie (AI) aj v minulosti, aktuálne si nimi pomáha doslova drvivá väčšina - viac ako 80 % opýtaných. Naopak, AI vôbec nevyužíva iba 16 % opýtaných e-shopov.
„Umelá inteligencia pomáha e-shopárom najčastejšie s tvorbou obsahu - s opismi produktov, úpravou fotografií či videí, ale aj s prekladmi do iných jazykov. Jazykové modely ako ChatGPT využívajú v e-shopoch na interné konzultácie. AI je podľa prieskumu prínosom tiež v oblasti automatizácie marketingu a v zákazníckej podpore,“ uzatvorila Auxtová.
