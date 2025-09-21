< sekcia Ekonomika
Prieskum: E-shopy v SR a ČR tápajú v dátach a cenotvorbe
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že vytváranie pokročilých reportov zaberá príliš veľa času 44 % stredných a 49 % veľkých e-shopov.
Autor TASR
Bratislava 21. septembra (TASR) - Viac než polovica e-shopov na Slovensku a v Česku priznáva problémy pri práci s dátami alebo nastavením cenovej stratégie a 49 % veľkých e-shopov má ťažkosti s tvorbou pokročilých reportov. Ukazuje to aktuálny prieskum spoločnosti Seyfor, ktorý sa realizoval v spolupráci s agentúrou B-inside medzi viac než 430 prevádzkovateľmi e-shopov rôznej veľkosti.
Z výsledkov prieskumu vyplýva, že vytváranie pokročilých reportov zaberá príliš veľa času 44 % stredných a 49 % veľkých e-shopov. Ide pritom o kľúčové reporty, ktoré hrajú zásadnú úlohu pri rozhodovaní o strategickom smerovaní firmy. Tento problém sa prekvapivo týka aj 52 % tých, ktorí využívajú na riadenie svojho biznisu ERP systém (Enterprise Resource Planning - plánovanie podnikových zdrojov).
„Pri e-shopoch, ktoré nepoužívajú komplexný systém, je to úplne pochopiteľné. Ale zistenie, že približne polovica e-shopov, ktoré pracujú s ERP, má problém s interpretáciou dát a s tvorbou reportov, je pre nás prekvapivé. Kvalitne spracované a personalizované ERP musí túto činnosť vďaka previazanosti všetkých kľúčových agend významne uľahčiť a v mnohých prípadoch dokonca úplne automatizovať,“ povedal Tomáš Komárek zo spoločnosti Seyfor.
Dôvodom neefektivity v reportovaní môže byť podľa neho to, že sa zamestnanci ťažko orientujú v používateľskom prostredí alebo im nikto neukázal, ako dáta správne skombinovať a interpretovať. „Nedokážu zo systému vyťažiť to, čo potrebujú. Aj preto sa chceme ešte viac zamerať na individuálnu podporu a naučiť používateľov pracovať s dátami tak, aby im ERP systém maximálne pomáhal pri každodennom rozhodovaní,“ poznamenal.
Problémy s prácou s dátami sa pritom neobmedzujú len na reporty - 28 % malých a 31 % stredných e-shopov nedokáže v reálnom čase vyhodnocovať, ako sa im aktuálne darí. Až 29 % stredných podnikov dohľadáva dáta zložito na rôznych miestach a často nemajú istotu v tom, ako ich správne čítať. Manuálne výpočty a vyhodnocovanie dát s pomocou Excelu alebo kalkulačky priznáva celkovo 27 % e-shopov.
„E-commerce obchodníkom, ktorí využívajú ERP a trápia sa s vyhodnocovaním akýchkoľvek dát, odporúčam konzultovať konkrétne požiadavky s výrobcom systému. Vo väčšine prípadov majú totiž potrebné dáta aj ich interpretáciu na dosah ruky. Niekedy postačia cielené konzultácie alebo školenie zamestnancov a v niektorých prípadoch pomôže problém vyriešiť drobná úprava systému podľa individuálnych potrieb a požiadaviek,“ dodal Komárek.
Iba 26 % e-shopov v prieskume uviedlo, že im nerobí problém nastaviť optimálnu cenovú stratégiu. Naopak, 36 % respondentov to označilo za veľký alebo stredne veľký problém. Najviac ťažkostí s touto témou majú malé e-shopy (43 %) a strední e-commerce podnikatelia (40 %). Ale ani veľkí hráči nie sú, prekvapivo, výnimkou - 31 % z nich priznáva, že optimálnu cenotvorbu riešia obťažne.
