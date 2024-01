Prieskum ECB: Inflácia v eurozóne porastie tento rok pomalšie

Frankfurt nad Mohanom 26. januára (TASR) - Inflácia v eurozóne by tento rok nemala dosiahnuť takú úroveň, ako sa pôvodne očakávalo. Ukázal to v piatok zverejnený kvartálny prieskum ECB známy ako Prieskum profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters - SPF). Ten zároveň zmiernil inflačné očakávania aj na rok 2025, smerom nadol však upravil aj odhad vývoja ekonomiky menového bloku. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.



Prieskum bol zverejnený deň po tom, ako Európska centrálna banka (ECB) ponechala úrokové sadzby nezmenené. Zároveň uviedla, že akékoľvek diskusie o termíne prvého zníženia sadzieb sú zatiaľ predčasné. Najnovšie vyhliadky prognostikov však poukazujú na miernejšiu infláciu v tomto roku, než predpokladali pôvodne, čo opäť posilnilo očakávania trhov, že ECB v dohľadnej dobe pristúpi k zníženiu úrokových sadzieb.



Prognostici predpokladajú, že spotrebiteľské ceny v eurozóne vzrastú tento rok o 2,4 %. V predchádzajúcej prognóze z konca októbra počítali s tohtoročnou infláciou na úrovni 2,7 %. Miernejší rast oproti pôvodnému odhadu stanovili aj na rok 2025. Pôvodne počítali s rastom o 2,1 %, teraz predpokladajú, že inflácia sa v budúcom roku spomalí na 2 %. Na rok 2026 ponechali odhad nezmenený, a to na úrovni 2 %.



Aj čo sa týka dlhodobejších vyhliadok, teda do konca roka 2028, prognostici predpokladajú infláciu na úrovni 2 %. Pôvodne očakávali, že dosiahne 2,1 %.



Revíziu údajov smerom nadol však oznámili aj v súvislosti s rastom ekonomiky eurozóny. Najnovšie predpokladajú, že tento rok zaznamená ekonomika rast o 0,6 %, pričom pôvodne očakávali, že to bude o 0,9 %.



Aj na rok 2025 prognózu zhoršili. Zatiaľ čo v októbri uviedli, že v danom roku počítajú so zrýchlením rastu hospodárstva eurozóny na 1,5 %, teraz očakávajú, že v roku 2025 vzrastie ekonomika menovej únie o 1,3 %.



V roku 2026 predpokladajú mierne zrýchlenie rastu ekonomiky na 1,4 %. V predchádzajúcej prognóze sa tento rok ešte nespomínal.