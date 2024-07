Prieskum: Eurobanka predpokladá infláciu v tomto roku na úrovni 2,4 %

Frankfurt nad Mohanom 19. júla (TASR) - Inflácia v eurozóne by sa mala v nasledujúcich rokoch ďalej spomaľovať a do roku 2026 by mohla klesnúť pod cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %. Ukázali to v piatok výsledky kvartálneho prieskumu banky, tzv. Prieskumu profesionálnych prognostikov (Survey of Professional Forecasters, SPF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Inflácia v eurozóne už niekoľko rokov prekračuje cieľ ECB, ktorá preto minulý rok zvýšila úrokové sadzby na rekordné maximá, aby skrotila cenové tlaky.



Podľa najnovšieho prieskumu SPF by mohla miera inflácie v eurozóne v tomto roku dosiahnuť v priemere 2,4 %. To sa zhoduje s výsledkom predchádzajúceho, aprílového prieskumu.



V budúcom roku 2025 banka predpovedá ďalší pokles inflácie na 2 % a v roku 2026 na 1,9 %. V dlhodobom horizonte, definovanom ako rok 2028, očakáva infláciu na úrovni 2 %.



ECB vo štvrtok (18. 7.) svoje úrokové sadzby nezmenila. Ponechala si však dvere otvorené pre ďalšie uvoľňovanie menovej politiky, čiastočne preto, že hospodársky rast eurozóny je slabý, čo poukazuje na uvoľnenie cenových tlakov.



Respondenti v prieskume zvýšili svoju tohtoročnú prognózu hospodárskeho rastu euroregiónu na 0,7 % z 0,5 % v apríli, ale znížili predpoveď na budúci rok na 1,3 % z 1,4 %. V prípade ďalšieho roka 2026 odhad rastu nemenili a ponechali ho na úrovni 1,4 %. V dlhšom horizonte počítajú prognostici s rastom ekonomiky menového bloku o 1,3 %.



Očakávajú tiež, že miera nezamestnanosti v regióne sa v roku 2024 zvýši na 6,5 %, ale v roku 2026 klesne na 6,4 % a na tejto úrovni zostane dlhšie.