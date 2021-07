Ekonomická nálada na Slovensku sa zhoršila, výnimkou sú obchodníci

Bratislava 29. júla (TASR) - Ekonomická nálada na Slovensku sa v júli zhoršila, stále však mierne prekonáva svoju úroveň bezprostredne pred začiatkom pandémie nového koronavírusu. Výnimkou sú obchodníci, ktorí hodnotili súčasnú situáciu ako priaznivú aj vzhľadom na uvoľňujúce sa protipandemické opatrenia, ale zároveň sú ešte stále opatrní v hodnotení budúceho vývoja. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o 6,2 bodu na 100,8 bodu. Aktuálna hodnota IES je značne optimistickejšia ako pred rokom a nachádza sa mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru o 1,7 bodu. Ukazujú to údaje zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Medzi podnikateľmi v priemysle poklesla dôvera po sezónnej úprave v júli o 5,3 percentuálneho bodu (p. b.) na hodnotu 4,7. Vývoj ovplyvnil najmä pokles očakávanej produkcie a pokles objednávok. Najvýraznejšie sa v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom znížil trend priemyselnej produkcie. Pokles sa zaznamenal vo väčšine odvetví, hlavne vo výrobe dopravných prostriedkov či drevených a papierových výrobkov.



Najvyššiu mieru pesimizmu vyjadrili v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom podnikatelia v službách, a to aj napriek tomu, že prístup k službám je bez obmedzení, pretože epidemická situácia je stále dobrá. "Hodnota sezónne očisteného indikátora dôvery v službách v júli klesla druhý mesiac po sebe. Aktuálny výsledok sa nachádza o 8 p. b. pod dlhodobým priemerom. Vývoj indikátora ovplyvnili pesimistickejšie hodnotenia všetkých troch jeho komponentov. Manažéri v službách nepriaznivo hodnotili podnikateľskú situáciu, očakávaný dopyt, ale aj dopyt za posledné tri mesiace," uviedla hovorkyňa ŠÚ SR Jana Morháčová.



Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku júla mierne pesimistickejšia ako predchádzajúci mesiac. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne klesol o 2,2 bodu na hodnotu -20,6. Indikátor tak zastavil svoj štvormesačný pozitívny rast, ktorý zmazal približne dve tretiny jeho strát, ktoré utrpel na začiatku pandémie v apríli minulého roku. Aktuálna hodnota sa pohybuje mierne pod úrovňou dlhodobého priemeru o 1,1 bodu. Respondenti boli v porovnaní s minulým mesiacom o niečo viac pesimistickejší v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie, úspor domácností, vývoja nezamestnanosti a vyjadrili aj znepokojenie z rastu cien.



"Dôvera v ekonomiku Slovenska klesla v júli oproti predchádzajúcemu mesiacu aj medzi stavebnými firmami, a to o 2,5 bodu na -21 bodov. Podnikatelia nepriaznivo hodnotili celkovú úroveň objednávok, pri odhadoch vývoja zamestnanosti sa ich očakávania medzimesačne zlepšili. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o tri body," dodala Morháčová.



Indikátor dôvery v obchode rástol ako jediný zo sledovaných oblastí ekonomiky päť mesiacov v rade. V júli 2021 sa tak priblížil k hodnotám zo začiatku minulého roka a dosiahol 26,3 bodov.