Prieskum: Európski investori na Slovensku: Naša situácia sa zlešila

Bratislava 22. októbra (TASR) – Európski investori na Slovensku ostávajú, ich obchodná situácia sa zlepšila. Vnímajú však riziká v oblasti dopytu a záťažou sú pre nich aj cestovné obmedzenia. Vyplýva to z októbrového prieskumu Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (AHK Slowakei), Taliansko-slovenskej obchodnej komory, Švédskej obchodnej komory v SR a Slovensko-rakúskej obchodnej komory. Na prieskume sa zúčastnilo 67 firiem z odvetví priemysel (40,6 %), obchod (12,5 %) a služby (46,9 %).



Viac ako 34 % respondentov hodnotí svoju súčasnú ekonomickú situáciu pozitívne. Ďalších 16 % sa aktuálne sťažuje na zlú obchodnú situáciu. "Pri väčšine podnikov sa situácia počas letných mesiacov značne uvoľnila. Po jarnom lockdowne je to veľká útecha," okomentoval prezident AHK Slowakei Peter Lazar.



Ako však dodal, pri pohľade na nadchádzajúcich 12 mesiacov nádej u účastníkov prieskumu klesá. Viac ako 30 % očakáva zhoršenie svojej obchodnej situácie, 47 % sa obáva všeobecne slabnúcej konjunktúry. Plány firiem v oblasti investícií a zamestnávania sú skôr zdržanlivé. "Optimisti chcú expandovať, pesimisti redukujú – väčšina vyčkáva a drží sa aktuálnej úrovne," zhrnul Lazar.



Za najväčšiu záťaž považuje sedem z desiatich respondentov pokles dopytu po svojich produktoch a službách v dôsledku pandémie. "Pre ďalších 84 % to predstavuje aj najväčšie podnikateľské riziko v nasledovných dvanástich mesiacoch," dodali organizátori prieskumu. Zhruba 60 % oslovených považuje za veľmi zaťažujúce aj platné cestovné obmedzenia.



"Udalosti z jari nás poučili, aký dôležitý pre obchodné vzťahy Slovenska je voľný pohyb tovarov, služieb a pracovných síl. Na trvalé udržanie reťazcov tvorby hodnôt počas pandémie koronavírusu by mal aj pri ďalšom náraste počtu infekcií naďalej zostať cezhraničný pohyb voľný," zdôraznil Lazar.



Firmy na pandémiu reagujú najčastejšie znižovaním nákladov. Viac ako 80 % respondentov už presadzuje úsporné opatrenia alebo to plánuje v blízkej budúcnosti. "Personálne náklady pritom pre väčšinu zostávajú tabu, len 37 % plánuje zníženie počtu pracovníkov," dodali komory. Polovica firiem chce urýchliť svoju digitalizáciu.



"Slovenské priemyselné podniky môžu svoju konkurencieschopnosť zvýšiť pomocou investícií do Priemyslu 4.0. Slovensko by si tak posilnilo pozíciu v medzinárodnej konkurencii investičných lokalít," uzavrel Lazar.