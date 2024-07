Prieskum: Finančné bohatstvo je sústredené na účtoch mužov

Bratislava 30. júla (TASR) - Finančné bohatstvo je sústredené na účtoch mužov. Slovenské ženy zas vládnu rodinným rozpočtom, sporia, myslia na budúcnosť a majú zdravé sebavedomie v oblasti financií a investícií. Ukázali to dáta a orientačný prieskum UniCredit Bank, ktorý sa uskutočnil na vzorke 525 žien zo Slovenska. Informovala o tom v utorok hovorkyňa banky Zuzana Ďuďáková.



"Čím vyššiu sumu má klient na účte, tým je pravdepodobnejšie, že majiteľ účtu je muž. Pri bežných a sporiacich účtoch so sumami do 100.000 eur je pomer mužov a žien z pohľadu ich majiteľov takmer vyrovnaný. Pri aktívach nad 500.000 eur sú už nožnice otvorené veľmi výrazne, pomer je 21 ku 79 v prospech majiteľov mužov," uviedla Ďuďáková.



Napriek nižším aktívam, ktoré ženy spravujú, z prieskumu vyplynulo, že osem z desiatich respondentiek sa stará o domáce financie bez ohľadu na veľkosť domácnosti. Práve ženy platia účty, spravujú domáci rozpočet a podieľajú na rozhodovaní o investíciách alebo veľkých nákupoch.



Slovenským ženám chýba podľa prieskumu dostatok informácií, pokiaľ ide o zhodnocovanie peňazí. Bežné sporiace účty sú stále medzi nimi najobľúbenejšie, využíva ich každá druhá Slovenka (53 %). Na popularite získavajú aj pravidelné investície (22,1 %) a termínované vklady (10,3 %).



"Podľa prieskumu si sedem percent žien vôbec neverí pri zhodnocovaní peňazí. Viac ako desatina nemá ani vlastné úspory na investovanie. Viac ako štvrtina žien uvádza, že dokáže využívať len základné produkty, ako sú termínované vklady a pravidelné investície. Polovica žien dokáže zhodnocovať peniaze, pričom 28 % z nich tvrdí, že keď si nie sú isté, nechajú si poradiť od odborníka alebo skúsenejšej osoby," objasnila hovorkyňa.



Pätina (21,7 %) sa zas pri rozhodovaní spolieha iba na seba. Najistejšie v investovaní sú ženy vo vekovej skupine medzi 36 a 44 rokov. "Ako však vidíme, ženy investujú skôr po drobnom, či volia produkty s dostupnosťou k peniazom, prípadne časovo ohraničené," dodala Ďuďáková.