Prieskum: Finančné darčeky dáva mladým ľuďom vyše 70 % rodičov

Bratislava 30. mája (TASR) - Finančnými darčekmi obdarováva mladých ľudí vyše 70 % Slovákov a 67,3 % Čechov. Peniaze od rodičov a starých rodičov môžu pomôcť mladým v dospelosti jednoduchšie sa osamostatniť. Vyplýva to z prieskumu online investičnej platformy Portu, ktorý realizovala agentúra Ipsos na vzorke 840 respondentov v Česku a 525 na Slovensku vo veku 50 až 65 rokov.



„Práve staršie deti by sa už mali učiť pracovať s vlastnými peniazmi a rodičia by ich mali viesť k tomu, aby všetky neminuli. Je jedno, či peniaze dostanú k narodeninám, meninám, na Vianoce, ku Dňu detí alebo ide o pravidelné vreckové,“ spresnil analytik investičnej platformy Marek Malina.



Odkladať si menšiu sumu peňazí je podľa neho vhodné už v nižšom veku. Šetriť si môžu deti na vec, po ktorej túžia, ako je napríklad bicykel, pričom väčšiu časť jeho hodnoty aj tak zaplatia rodičia. Neskôr sa k tomu môžu pridať dlhodobé ciele v podobe odkladania financií na vzdelanie či vlastné bývanie v dospelosti. Práve bývanie je často na Slovensku nedostupnou položkou pre mladých ľudí a z tohto dôvodu vyše 70 % Slovákov vo veku 18 až 34 rokov býva s rodičmi alebo aspoň čiastočne žije na ich náklady. Ide podľa analytika o pomerne vysoké číslo, keďže priemer EÚ je 49,1 %.



Vhodné preto je, ak si dieťa na budúcnosť zarába samo napríklad brigádami. Minulý rok vlani brigádovalo alebo plánovalo pracovať 29 % ľudí vo veku od 16 do 25 rokov. Ďalších takmer 35 % si brigádami privyrábalo aj mimo prázdnin. Celkovo tak príležitostne pracovali takmer dve tretiny mladých Slovákov. Viac ako 70 % z nich brigádovalo preto, aby malo vlastné financie, a 42 % chcelo byť menej závislých od rodičov, prípadne sa od nich úplne osamostatniť.



Malina odporúča, aby rodičia mysleli na budúcnosť detí už od ich narodenia a založili im sporiace účty. Na základe údajov investičnej platformy slovenský otec odkladá v priemere svojmu dieťaťu 117 eur a matka 124 eur. V Česku je to v prípade otcov 92 eur a matiek 88 eur. „Zmysel majú aj nižšie pravidelné vklady. Napríklad, investovanie 50 eur mesačne znamená, že pri neutrálnom scenári bude mať dieťa na účte v 18 rokoch takmer 23.500 eur,“ dodal. V prípade detského účtu sa úspory stanú po dovŕšení plnoletosti jeho majetkom. Ak ich dieťa nepotrebuje minúť, tak je dobré, aby pokračovalo v investovaní aj naďalej. Takto sa môže dostať neskôr k úsporám, ktoré bude potrebovať napríklad na získanie hypotéky.