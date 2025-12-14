< sekcia Ekonomika
Prieskum: Finančné odmeny koncom roka dostáva tretina Slovákov
Koncoročné odmeny pre zamestnancov nie sú bežným štandardom, istotu finančného prilepšenia má v tomto období iba malá časť z nich.
Autor TASR
Bratislava 14. decembra (TASR) - Pravidelné finančné odmeny na konci roka dostáva necelá tretina slovenských zamestnancov, a to buď vo forme výkonnostných bonusov, prémií alebo 13. a 14. platu. Štvrtina ľudí dostáva odmeny podľa výsledkov firmy, v ktorej pracujú. Vyplýva to z prieskumu portálu Platy.sk, ktorý sa realizoval na prelome októbra a novembra tohto roka na vzorke 1533 zamestnancov a zverejnila ho spoločnosť Alma Career Slovakia.
Koncoročné odmeny pre zamestnancov nie sú bežným štandardom, istotu finančného prilepšenia má v tomto období iba malá časť z nich. Len 16 % pracovníkov má istotu, že tento rok dostanú koncoročné odmeny. Necelá tretina už vie, že bonusy určite nedostane.
Zamestnávatelia môžu zvoliť podľa spoločnosti aj iné formy koncoročných odmien, nemusí ísť len o finančné bonusy. Niektorí dávajú svojim pracovníkom hmotné darčeky, poukážky, kurzy alebo dni voľna navyše. Prieskum ukázal, že až 84 % zamestnancov jednoznačne preferuje peniaze.
Finančné odmeny sú najčastejšou formou, ktorú si firmy volia. Pracovníci, ktorí sú na konci roka pravidelne odmeňovaní, dostávajú zvyčajne 13. alebo 14. plat, čo uviedla viac ako polovica respondentov. Výkonnostný bonus, ktorého výška sa odvíja od výsledkov práce zamestnanca, dostáva 43 % ľudí.
