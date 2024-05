Prieskum: Finančnú gramotnosť čerpajú ľudia od rodiny a z internetu

Bratislava 1. mája (TASR) - Najčastejšími zdrojmi, ako Slováci získavajú informácie o financiách, sú vlastné skúsenosti, rodina a internet. Na poslednom mieste bolo školské vyučovanie. Uvádza to aktuálny prieskum spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.



"Spoliehať sa na vlastné skúsenosti nemusí byť v zložitom svete financií to najlepšie rozhodnutie. Podobne ani vyhľadávanie informácií na internete nemusí priniesť všetky potrebné a objektívne informácie. Diskusie o financiách v rodine nahrádzajú nedostatočnú úroveň výučby finančnej gramotnosti v školách," povedala generálna riaditeľka spoločnosti KRUK Jaroslava Palendalová.



Z vlastných omylov a skúseností sa o fungovaní financií učí 49 % ľudí. Informácie od rodiny čerpá 38 %, internet zase využíva 33 % respondentov. Školské vyučovanie ako zdroj informácií využíva len 16 % opýtaných a predovšetkým sú to obyvatelia Bratislavského kraja. Podľa prieskumu sa na správy z médií spolieha 16 % občanov.



Z prieskumu vyplynulo, že značné rozdiely vo finančnej gramotnosti je možné vidieť aj medzi ženami a mužmi. Ženy oveľa viac čerpajú informácie od rodiny, zatiaľ čo muži si nechávajú radiť od príbuzných menej. V rodinách sa o financiách rozpráva vo veku 18 až 34 rokov, neskôr sa ľudia spoliehajú na vlastné skúsenosti.



Na získavanie informácií o financiách vplýva aj dosiahnuté vzdelanie a príjem Slovákov. Vysokoškolskí študenti a ľudia s osobným príjmom nad 1000 eur si zisťujú informácie z internetu, odborných kníh alebo od finančných inštitúcií. Študenti v prieskume uviedli, že ich hlavným zdrojom informácií je rodina.