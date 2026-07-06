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Prieskum: Firmy home office nerušia, hľadajú skôr hybridný model
Spomedzi zamestnancov na kancelárskych pozíciách a manažérov môže využívať home office približne 63 % respondentov.
Autor TASR
Bratislava 6. júla (TASR) - Viac ako polovica zamestnancov, ktorí využívajú možnosť práce z domu, si nevie predstaviť, že by opäť pracovala výhradne z kancelárie. Zároveň prevažná väčšina firiem na otázku o prípadnom obmedzení home office uviedla, že o jeho zrušení neuvažuje. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu personálnych agentúr Grafton a Gi Group, ktorý naznačuje skôr stabilizáciu hybridného modelu - teda kombinácie práce z domu a z kancelárie.
„Výsledky nášho prieskumu ukazujú, že home office sa na trhu práce etabloval, ale nie ako jednotný model pre všetkých. Pre veľkú časť ľudí je dostupný v obmedzenom rozsahu a najčastejšie funguje ako súčasť hybridného režimu,“ uviedla marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Spomedzi zamestnancov na kancelárskych pozíciách a manažérov môže využívať home office približne 63 % respondentov. Najčastejšie ide o jeden až dva dni týždenne, časť respondentov však uviedla aj širší rozsah flexibility a približne 15 % zamestnancov má k dispozícii dokonca možnosť plného home officu, teda päť dní práce z domu.
Hybridná práca sa stala súčasťou očakávaní najmä pri administratívnych, odborných a technologických pozíciách. Slovensko je však v miere práce z domu v porovnaní so západnou a severnou Európou opatrnejšie. Súvisí to aj so štruktúrou našej ekonomiky - pri veľkej časti pozícií vo výrobe, v logistike, obchode alebo službách sa vzhľadom na charakter práce home office jednoducho nedá využívať.
Home office zamestnancom prináša úsporu času, menej stresu z dochádzania, väčší pokoj na sústredenú prácu a lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života. Pre rodičov, ľudí dochádzajúcich z väčšej vzdialenosti alebo zamestnancov, ktorí potrebujú pri práci vyššiu mieru koncentrácie, tak môže mať veľmi konkrétnu hodnotu. Zároveň však práca z domu nie je bez rizík. Pri dlhodobom home office sa môže stierať hranica medzi prácou a súkromím, zhoršovať sociálny kontakt s tímom a narastať pocit izolácie.
Práca na pracovisku má stále veľký význam pri tímových poradách, kreatívnej spolupráci, zaškoľovaní nových ľudí, riešení problémov aj budovaní vzťahov vo firme. Pre zamestnávateľov je osobná prítomnosť dôležitá najmä tam, kde treba rýchlu koordináciu alebo úzku spoluprácu. Zamestnancom môže kancelária prinášať jasnejšie oddelenie práce a súkromia, sociálny kontakt a jednoduchší prístup k informáciám.
Prieskum ukázal, že home office sa z kancelárií zrejme úplne nevytratí ani v budúcnosti. Prechádza však do zrelšej fázy. Už nejde len o to, či ho firma umožňuje. Rozhodujúce je, ako má nastavené pravidlá, komunikáciu, hodnotenie výkonu a spoluprácu tímov. Do prieskumu sa zapojili zástupcovia 120 zamestnávateľov v Slovenskej republike a 866 ekonomicky aktívnych respondentov. Zber dát sa uskutočnil medzi 12. januárom a 23. februárom 2026.
„Výsledky nášho prieskumu ukazujú, že home office sa na trhu práce etabloval, ale nie ako jednotný model pre všetkých. Pre veľkú časť ľudí je dostupný v obmedzenom rozsahu a najčastejšie funguje ako súčasť hybridného režimu,“ uviedla marketingová riaditeľka personálnej agentúry Grafton Recruitment a Gi Group Jitka Kouba.
Spomedzi zamestnancov na kancelárskych pozíciách a manažérov môže využívať home office približne 63 % respondentov. Najčastejšie ide o jeden až dva dni týždenne, časť respondentov však uviedla aj širší rozsah flexibility a približne 15 % zamestnancov má k dispozícii dokonca možnosť plného home officu, teda päť dní práce z domu.
Hybridná práca sa stala súčasťou očakávaní najmä pri administratívnych, odborných a technologických pozíciách. Slovensko je však v miere práce z domu v porovnaní so západnou a severnou Európou opatrnejšie. Súvisí to aj so štruktúrou našej ekonomiky - pri veľkej časti pozícií vo výrobe, v logistike, obchode alebo službách sa vzhľadom na charakter práce home office jednoducho nedá využívať.
Home office zamestnancom prináša úsporu času, menej stresu z dochádzania, väčší pokoj na sústredenú prácu a lepšie zosúladenie pracovného a súkromného života. Pre rodičov, ľudí dochádzajúcich z väčšej vzdialenosti alebo zamestnancov, ktorí potrebujú pri práci vyššiu mieru koncentrácie, tak môže mať veľmi konkrétnu hodnotu. Zároveň však práca z domu nie je bez rizík. Pri dlhodobom home office sa môže stierať hranica medzi prácou a súkromím, zhoršovať sociálny kontakt s tímom a narastať pocit izolácie.
Práca na pracovisku má stále veľký význam pri tímových poradách, kreatívnej spolupráci, zaškoľovaní nových ľudí, riešení problémov aj budovaní vzťahov vo firme. Pre zamestnávateľov je osobná prítomnosť dôležitá najmä tam, kde treba rýchlu koordináciu alebo úzku spoluprácu. Zamestnancom môže kancelária prinášať jasnejšie oddelenie práce a súkromia, sociálny kontakt a jednoduchší prístup k informáciám.
Prieskum ukázal, že home office sa z kancelárií zrejme úplne nevytratí ani v budúcnosti. Prechádza však do zrelšej fázy. Už nejde len o to, či ho firma umožňuje. Rozhodujúce je, ako má nastavené pravidlá, komunikáciu, hodnotenie výkonu a spoluprácu tímov. Do prieskumu sa zapojili zástupcovia 120 zamestnávateľov v Slovenskej republike a 866 ekonomicky aktívnych respondentov. Zber dát sa uskutočnil medzi 12. januárom a 23. februárom 2026.