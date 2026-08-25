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Prieskum: Firmy kupujú elektrické autá pre nižšie náklady na palivo
Približne štvrtina (24 %) spoločností na Slovensku už využíva vo svojich vozových parkoch aspoň jeden typ elektrifikovanej technológie pri osobných autách.
Autor TASR
Bratislava 25. augusta (TASR) - Snaha o zníženie nákladov na palivo je najčastejším dôvodom, pre ktorý sa firmy na Slovensku rozhodnú siahnuť po elektrifikovaných autách. Približne štvrtina spoločností už takéto vozidlá vo svojich vozových parkoch má. Naďalej však ostáva hlavnou prekážkou v elektrifikácii vozových parkov nedostatočne rozvinutá dobíjacia infraštruktúra. Vyplýva to z prieskumu Barometer mobility a vozového parku 2026 spoločnosti Arval, do ktorého sa na Slovensku zapojilo 300 spoločností.
„Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa firmy rozhodnú elektrifikovať svoj vozový park, je snaha znížiť náklady na palivo. Uviedlo to 38 % spoločností, čo je výsledok zodpovedajúci európskemu priemeru. Ďalšími dôvodmi sú očakávania reštriktívnych verejných politík a nižší environmentálny dosah takýchto automobilov,“ priblížil Marian Burian, generálny manažér Arval Slovakia.
Približne štvrtina (24 %) spoločností na Slovensku už využíva vo svojich vozových parkoch aspoň jeden typ elektrifikovanej technológie pri osobných autách. To znamená hybridné elektrické vozidlo (HEV), nabíjateľné hybridné elektrické vozidlo (PHEV) alebo batériové elektrické vozidlo. Toto percento je dlhodobo stabilné, v porovnaní s európskym priemerom (57 %) je však nižšie. „Ďalších 11 % firiem však zvažuje zavedenie týchto technológií v priebehu nasledujúcich troch rokov,“ spresnil Burian.
Najčastejšie pritom na Slovensku využívajú elektrifikované automobily stredné spoločnosti (35 %), nasledujú veľké firmy (25 %) a malé spoločnosti (17 %). Podľa firiem je hlavnou prekážkou vo využívaní osobných elektrifikovaných vozidiel nedostatok nabíjacích staníc, či už na uliciach, doma alebo vo firmách. Tak sa v prieskume vyjadrilo 78 % slovenských spoločností, čo je viac ako európsky priemer (68 %).
Na porovnanie, v Českej republike využíva takéto automobily už tretina (33 %) firiem a ďalších 28 % o takomto kroku uvažuje. V Poľsku je to 42 % spoločností a úvahy o využívaní áut s týmito technológiami má ďalších 26 % firiem. V Rakúsku je dokonca 55 % spoločností, ktoré už využívajú elektrické alebo hybridné vozidlá a ďalších 18 % o tom uvažuje.
Nabíjanie v priestoroch spoločností je v tomto roku súčasťou nabíjacích opatrení pre 86 % firemných flotíl na Slovensku (či už s osobnými alebo ľahkými úžitkovými vozidlami). To zodpovedá aj európskemu trendu (86 %). Medzi týmito flotilami už 56 % nainštalovalo nabíjacie stanice alebo plánuje ich inštaláciu v priebehu nasledujúceho roka, čo sa tiež zhoduje s európskym priemerom (57 %).
„Verejné nabíjanie je druhou najpopulárnejšou možnosťou. Konkrétne zvažuje tento prístup 67 % firiem, čo sa zhoduje s európskym priemerom (66 %). Medzi nimi 59 % spoločností prepláca náklady na energiu prostredníctvom náhrady nákladov a 41 % poskytuje vodičom energetické karty,“ priblížil Burian.
Domáce nabíjanie zostáva najmenej bežnou praxou, ktorú využíva len 22 % spoločností, podobne ako v Európe (21 %). Medzi týmito spoločnosťami už 90 % ponúka alebo plánuje ponúknuť aspoň jedno nabíjacie riešenie pre vodičov služobných áut, napríklad wallboxy, zosilnené zásuvky alebo inteligentné káble.
„Najčastejším dôvodom, pre ktorý sa firmy rozhodnú elektrifikovať svoj vozový park, je snaha znížiť náklady na palivo. Uviedlo to 38 % spoločností, čo je výsledok zodpovedajúci európskemu priemeru. Ďalšími dôvodmi sú očakávania reštriktívnych verejných politík a nižší environmentálny dosah takýchto automobilov,“ priblížil Marian Burian, generálny manažér Arval Slovakia.
Približne štvrtina (24 %) spoločností na Slovensku už využíva vo svojich vozových parkoch aspoň jeden typ elektrifikovanej technológie pri osobných autách. To znamená hybridné elektrické vozidlo (HEV), nabíjateľné hybridné elektrické vozidlo (PHEV) alebo batériové elektrické vozidlo. Toto percento je dlhodobo stabilné, v porovnaní s európskym priemerom (57 %) je však nižšie. „Ďalších 11 % firiem však zvažuje zavedenie týchto technológií v priebehu nasledujúcich troch rokov,“ spresnil Burian.
Najčastejšie pritom na Slovensku využívajú elektrifikované automobily stredné spoločnosti (35 %), nasledujú veľké firmy (25 %) a malé spoločnosti (17 %). Podľa firiem je hlavnou prekážkou vo využívaní osobných elektrifikovaných vozidiel nedostatok nabíjacích staníc, či už na uliciach, doma alebo vo firmách. Tak sa v prieskume vyjadrilo 78 % slovenských spoločností, čo je viac ako európsky priemer (68 %).
Na porovnanie, v Českej republike využíva takéto automobily už tretina (33 %) firiem a ďalších 28 % o takomto kroku uvažuje. V Poľsku je to 42 % spoločností a úvahy o využívaní áut s týmito technológiami má ďalších 26 % firiem. V Rakúsku je dokonca 55 % spoločností, ktoré už využívajú elektrické alebo hybridné vozidlá a ďalších 18 % o tom uvažuje.
Nabíjanie v priestoroch spoločností je v tomto roku súčasťou nabíjacích opatrení pre 86 % firemných flotíl na Slovensku (či už s osobnými alebo ľahkými úžitkovými vozidlami). To zodpovedá aj európskemu trendu (86 %). Medzi týmito flotilami už 56 % nainštalovalo nabíjacie stanice alebo plánuje ich inštaláciu v priebehu nasledujúceho roka, čo sa tiež zhoduje s európskym priemerom (57 %).
„Verejné nabíjanie je druhou najpopulárnejšou možnosťou. Konkrétne zvažuje tento prístup 67 % firiem, čo sa zhoduje s európskym priemerom (66 %). Medzi nimi 59 % spoločností prepláca náklady na energiu prostredníctvom náhrady nákladov a 41 % poskytuje vodičom energetické karty,“ priblížil Burian.
Domáce nabíjanie zostáva najmenej bežnou praxou, ktorú využíva len 22 % spoločností, podobne ako v Európe (21 %). Medzi týmito spoločnosťami už 90 % ponúka alebo plánuje ponúknuť aspoň jedno nabíjacie riešenie pre vodičov služobných áut, napríklad wallboxy, zosilnené zásuvky alebo inteligentné káble.