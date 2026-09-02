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Prieskum: Firmy na Slovensku využívajú AI, systematicky len menšina
Umelú inteligenciu využíva 77 % zamestnávateľov na Slovensku, systematicky a strategicky ju však zavádza iba približne pätina z nich.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Umelú inteligenciu využíva 77 % zamestnávateľov na Slovensku, systematicky a strategicky ju však zavádza iba približne pätina z nich. Viac ako polovica firemných lídrov vníma AI predovšetkým ako príležitosť, jej širšiemu využitiu však podľa prieskumu Dátový sprievodca adaptabilitou firiem bránia najmä obavy o bezpečnosť a nedostatok odborníkov. V stredu o tom informovala spoločnosť Alma Career.
Z firiem, ktoré umelú inteligenciu využívajú, poskytuje necelá polovica zamestnancom čiastočné licencie na vybrané nástroje. Tretina firiem používanie AI aktívne neobmedzuje, zároveň ho však ani nepodporuje. Intenzívne AI využíva približne desatina zamestnávateľov.
AI považuje za príležitosť viac ako polovica respondentov. Približne tretina ju vníma zároveň ako príležitosť aj hrozbu a 10 % v nej vidí predovšetkým ohrozenie svojho podnikania. Za najväčšie prekážky pri zavádzaní nových technológií firmy označujú bezpečnostné riziká a nedostatok odborníkov. Nasledujú nedostatok financií a etické obavy.
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú rozdiel medzi samotným využívaním AI a jej začlenením do firemných procesov. Firmy, ktoré technológie zavádzajú bez širšej stratégie, môžu podľa autorov prieskumu zostať pri izolovanom využívaní jednotlivých nástrojov bez výraznejšieho vplyvu na svoju výkonnosť.
Dátový sprievodca adaptabilitou firiem je aktuálny prieskum Alma Career Slovakia, realizovaný prostredníctvom agentúr G82 a Simply 5 na vzorke 313 respondentov. Na prieskume sa zúčastnili majitelia a manažéri firiem s desať a viac zamestnancami (člen vedenia firmy alebo manažér kľúčovej oblasti či oddelenia vrátane HR).
Z firiem, ktoré umelú inteligenciu využívajú, poskytuje necelá polovica zamestnancom čiastočné licencie na vybrané nástroje. Tretina firiem používanie AI aktívne neobmedzuje, zároveň ho však ani nepodporuje. Intenzívne AI využíva približne desatina zamestnávateľov.
AI považuje za príležitosť viac ako polovica respondentov. Približne tretina ju vníma zároveň ako príležitosť aj hrozbu a 10 % v nej vidí predovšetkým ohrozenie svojho podnikania. Za najväčšie prekážky pri zavádzaní nových technológií firmy označujú bezpečnostné riziká a nedostatok odborníkov. Nasledujú nedostatok financií a etické obavy.
Výsledky prieskumu zároveň ukazujú rozdiel medzi samotným využívaním AI a jej začlenením do firemných procesov. Firmy, ktoré technológie zavádzajú bez širšej stratégie, môžu podľa autorov prieskumu zostať pri izolovanom využívaní jednotlivých nástrojov bez výraznejšieho vplyvu na svoju výkonnosť.
Dátový sprievodca adaptabilitou firiem je aktuálny prieskum Alma Career Slovakia, realizovaný prostredníctvom agentúr G82 a Simply 5 na vzorke 313 respondentov. Na prieskume sa zúčastnili majitelia a manažéri firiem s desať a viac zamestnancami (člen vedenia firmy alebo manažér kľúčovej oblasti či oddelenia vrátane HR).