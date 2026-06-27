< sekcia Ekonomika
PRIESKUM: Firmy neplánujú znižovať počet áut, pätina ich chce zvýšiť
Dominantnou metódou financovania vozového parku zostáva priamy nákup.
Autor TASR
Bratislava 27. júna (TASR) - Väčšina slovenských spoločností predpokladá, že počet ich firemných vozidiel sa v najbližších troch rokoch nezmení, zatiaľ čo pätina plánuje rozšírenie flotíl. Vyplýva to z Barometra mobility a vozového parku 2026 spoločnosti Arval, do ktorého sa na Slovensku zapojilo 300 spoločností.
Tento trend je podľa firmy konzistentný už dva roky a zodpovedá európskemu priemeru. „Pozoruhodné je, že rast flotily sa viac očakáva pre ľahké úžitkové vozidlá (31 %) než pre osobné vozidlá (18 %). A to najmä medzi veľkými spoločnosťami, kde až 47 % z nich očakáva rast ľahkých úžitkových vozidiel,“ priblížil Marian Burian, generálny manažér Arval Slovakia.
Podľa barometra disponuje 11 % firiem flotilami s jedným až deviatimi vozidlami, ďalších 41 % spoločností prevádzkuje vozové parky s desiatimi až 99 vozidlami a takmer polovica (48 %) ich má až 100 až 999.
Niektoré spoločnosti zaraďujú do svojich vozových parkov aj ojazdené vozidlá. Na Slovensku to robí 28 % firiem, európsky priemer je 41 %. „Podiel využívania ojazdených vozidiel je vyšší pre ľahké úžitkové vozidlá (20 %) než pre osobné automobily (10 %),“ spresnil Burian. Začlenenie ojazdených vozidiel do svojich vozových parkov v priebehu nasledujúcich troch rokov zvažuje 49 % firiem.
Viac ako štvrtina (28 %) spoločností na Slovensku využíva operatívny lízing ako svoju hlavnú metódu financovania vozového parku. Podľa Arvalu je to stabilné číslo, ktoré zodpovedá európskemu priemeru (28 %) a je konzistentné naprieč všetkými typmi vozidiel. „Využívanie operatívneho lízingu je výraznejšie medzi malými (32 %) a veľkými spoločnosťami (34 %) než medzi stredne veľkými (16 %),“ skonštatoval generálny manažér. V roku 2026 pritom plánuje približne pätina (21 %) slovenských spoločností zaviesť alebo zvýšiť využívanie operatívneho lízingu na financovanie flotíl.
Dominantnou metódou financovania vozového parku zostáva priamy nákup. Využíva ho 51 % spoločností, európsky priemer predstavuje 34 %. Finančný lízing na Slovensku volí takmer pätina firiem (19 %), kým v Európe je to tretina (33 %).
Tento trend je podľa firmy konzistentný už dva roky a zodpovedá európskemu priemeru. „Pozoruhodné je, že rast flotily sa viac očakáva pre ľahké úžitkové vozidlá (31 %) než pre osobné vozidlá (18 %). A to najmä medzi veľkými spoločnosťami, kde až 47 % z nich očakáva rast ľahkých úžitkových vozidiel,“ priblížil Marian Burian, generálny manažér Arval Slovakia.
Podľa barometra disponuje 11 % firiem flotilami s jedným až deviatimi vozidlami, ďalších 41 % spoločností prevádzkuje vozové parky s desiatimi až 99 vozidlami a takmer polovica (48 %) ich má až 100 až 999.
Niektoré spoločnosti zaraďujú do svojich vozových parkov aj ojazdené vozidlá. Na Slovensku to robí 28 % firiem, európsky priemer je 41 %. „Podiel využívania ojazdených vozidiel je vyšší pre ľahké úžitkové vozidlá (20 %) než pre osobné automobily (10 %),“ spresnil Burian. Začlenenie ojazdených vozidiel do svojich vozových parkov v priebehu nasledujúcich troch rokov zvažuje 49 % firiem.
Viac ako štvrtina (28 %) spoločností na Slovensku využíva operatívny lízing ako svoju hlavnú metódu financovania vozového parku. Podľa Arvalu je to stabilné číslo, ktoré zodpovedá európskemu priemeru (28 %) a je konzistentné naprieč všetkými typmi vozidiel. „Využívanie operatívneho lízingu je výraznejšie medzi malými (32 %) a veľkými spoločnosťami (34 %) než medzi stredne veľkými (16 %),“ skonštatoval generálny manažér. V roku 2026 pritom plánuje približne pätina (21 %) slovenských spoločností zaviesť alebo zvýšiť využívanie operatívneho lízingu na financovanie flotíl.
Dominantnou metódou financovania vozového parku zostáva priamy nákup. Využíva ho 51 % spoločností, európsky priemer predstavuje 34 %. Finančný lízing na Slovensku volí takmer pätina firiem (19 %), kým v Európe je to tretina (33 %).