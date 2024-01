PRIESKUM: Firmy očakávajú prínos umelej inteligencie najmä v IT

Bratislava 28. januára (TASR) - Nástroje umelej inteligencie (AI) si vo firmách nachádzajú svoje miesto. Potvrdzuje to prieskum spoločnosti Seyfor, podľa ktorého sú na slovenskom trhu implementované v 15 percentách dopytovaných firiem a v tretine z nich ich plánujú začleniť do firemných procesov. Najväčšie uplatnenie AI vidia slovenskí respondenti vo svojej firme v IT oblasti (35 %), marketingu (45,2 %) a obchode (30,9 %).



Zakladateľ spoločnosti Seyfor Martin Cígler povedal, že AI je jedným z najväčších "game-changerov" v dejinách ľudstva. "AI nie je len budúcnosťou technológií, je to súčasnosť, ktorá pretvára spôsob, akým riešime zložité problémy. Pomocou AI spracúvame a využívame informácie, pričom prekračujeme hranice výpočtov a rozširujeme neobmedzený potenciál spolupráce človeka a technológie," uviedol.



Slovenskí IT odborníci dosiaľ využili ChatGPT na vyhľadávanie informácií na rôzne témy (41,2 %), vyhľadávanie všeobecných informácií (37,2 %) a tvorbu kreatívneho obsahu (24,9 %).



S AI sa v súčasnosti spája aj častá úvaha, že zoberie ľuďom prácu. Podľa Cíglera sú tieto obavy zbytočné. "Na to, aby sme mohli využívať benefity umelej inteligencie, potrebujeme dobrých odborníkov. Ľudia, ktorí budú vedieť pracovať s AI, budú na trhu práce omnoho žiadanejší. Práve tí skôr zoberú prácu ľuďom, ktorí s ňou nebudú vedieť pracovať, resp. tým, ktorí sa nebudú chcieť s ňou učiť pracovať," dodal.



Umelá inteligencia sa podľa spoločnosti Seyfor už dnes využíva na zvyšovanie efektivity v mnohých segmentoch, ako napríklad v call centrách, na generovanie titulkov či na vytváranie príspevkov na sociálne siete. Podľa Cíglera bude mať AI v budúcnosti zásadný vplyv na odvetvie zdravotníctva, financií, vo vzdelávaní a v systéme dopravy.



"Ľudia v celej spoločnosti pocítia zvýšenie tempa spolupráce s veľkými inštitúciami. Každá firma bude nútená implementovať AI do svojich procesov a aktivít zameraných na verejnosť a spotrebiteľov," uzavrel.