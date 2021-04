Prieskum: Firmy od dodávateľov energií očakávajú individuálny prístup

Bratislava 16. apríla (TASR) – Kríza spôsobená pandémiou nového koronavírusu výrazne ovplyvnila alebo zmenila organizáciu výroby či prevádzky u 89 % malých a stredne veľkých firiem. Až 38 % z nich muselo svoje prevádzky úplne zavrieť alebo fungovali iba čiastočne. Vyplýva to z prieskumu, ktorú pre energetickú spoločnosť Elgas realizovala v marci 2021 agentúra MNFORCE. Pre zložitú situáciu viac ako tretina firiem od svojho dodávateľa energií očakáva individuálne nastavenie cenovej ponuky a flexibilnejšie zmluvné podmienky v prípade mimoriadnych situácií.



"Prieskum ukázal, že firmy by od dodávateľa energií do budúcnosti privítali najmä individuálne nastavenie cenovej ponuky (37 %), flexibilnejšie zmluvné podmienky (23 %) a poradenstvo k optimalizácii spotreby energií (20 %)," priblížila očakávania zákazníkov zasiahnutých koronakrízou riaditeľka Elgas Slovensko Jiřina Hinnerová.



Neistota spôsobená pandémiou trh s energiami podľa Hinnerovej "zakonzervovala", o čom svedčí aj to, že podľa prieskumu väčšina opýtaných firiem pre budúci rok zatiaľ neuvažovala o možnosti zmeniť dodávateľa energií. Takmer polovica z firiem, ktoré by chceli dodávateľa zmeniť, sleduje týmto krokom zníženie nákladov na energie.



Za najčastejší negatívny dôsledok už viac ako rok trvajúcej pandémie firmy označili zníženie tržieb, ktoré zaznamenalo až 48 % respondentov. Podľa prieskumu sa kríza negatívne prejavila aj v oblasti ľudských zdrojov, kde 27 % firiem muselo reagovať znížením počtu zamestnancov a 21 % skrátením alebo úpravou úväzkov. O niečo pozitívnejšie podľa Hinnerovej vyznieva skutočnosť, že 28 % malých a stredných podnikateľov bolo schopných zareagovať na obmedzenia zmenou alebo rozšírením svojej ponuky služieb, čím sa lepšie prispôsobili novým podmienkam na trhu.



Napriek problémom, ktoré firmám pandémia priniesla, podnikatelia aj naďalej uvažujú o zelených zdrojoch energií. Až 22 % firiem aktívne hľadá možnosti, ako zvýšiť podiel zelených energií na svojej celkovej spotrebe a sedem percent firiem si "zelenú" energiu dokonca čiastočne sama vyrába.



Prieskum zrealizovala agentúra MNFORCE v marci 2021 na vzorke 500 malých a stredne veľkých firiem, ktoré pôsobia v oblasti služieb, potravinárskej výroby, kovovýroby, poľnohospodárstve a inej výroby a služieb.