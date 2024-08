Prieskum: Firmy počúvajú zamestnancov málo, znižuje to produktivitu

Bratislava 3. augusta (TASR) - Firmy na Slovensku počúvajú svojich zamestnancov málo. Vybudovať príjemné pracovné prostredie a celkovú spokojnosť zamestnancov môžu aj manažéri firiem, ktorí majú pozitívny vplyv na produktivitu pracovníkov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Schreiber group, ktorý sa realizoval od januára do júna tohto roka na vzorke 2200 respondentov.



"Takmer 78 % zamestnancov bojuje s rovnováhou medzi prácou a súkromným životom. Priepasť medzi potrebami vedenia a potrebami ľudí je často veľká," uviedol výkonný riaditeľ firmy Martin Miklánek. Doplnil, že 91 % zamestnancov je menej produktívnych v práci práve pre neriešenie tohto problému.



Firmy majú podľa neho problém s nezáujmom zamestnancov o ich výsledky a ľudia sú tiež nespokojní, ako zamestnávatelia vnímajú ich potreby. Väčší dôraz by mali preto klásť na stav pohody, zdravia a šťastia svojich zamestnancov.



Z prieskumu vyplynulo, že motivovať zamestnancov vie aj manažér, ktorý je ich nadriadeným. Až 70 % opýtaných respondentov verí, že ich manažér má na ich mentálne zdravie väčší vplyv ako doktor, čo sa pozitívne prejaví aj na produktivite v práci. Mnohé firmy sa však podľa prieskumu len tvária, že počúvajú svojich zamestnancov, no vo vedení svoj prístup nemenia.



Firma dokáže vytvoriť dobré prostredie pre prácu, ak sa zamestnanci tešia, že doručia klientovi hotový projekt, sú zvedaví na novinky kolegov alebo spolu radi trávia čas. Zamestnávatelia podľa Miklánka však často nevedia, kde začať a ako komunikovať so svojimi zamestnancami. Výsledky prieskumu ukázali, že by sa spoločnosti mali viac zamerať na manažment ľudí a procesov, ako aj ich duševnú pohodu.