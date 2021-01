Prieskum: Firmy sa čoraz viac spoliehajú na automatizačné technológie

Bratislava 25. januára (TASR) – Firmy po celom svete sa čoraz viac spoliehajú na automatizačné technológie, ako sú inteligentná automatizácia, strojové učenie a spracovanie prirodzeného jazyka. Naznačili to tri štvrtiny respondentov globálneho prieskumu audítorskej spoločnosti Deloitte, na ktorom sa zúčastnilo 441 vedúcich pracovníkov z 29 krajín sveta vrátane Slovenska. V minuloročnom prieskume pritom tieto technológie rozširovalo iba 48 % opýtaných.



Prieskum ukázal, že podobne rástol aj rozsah využitia automatizačných technológií v rámci spoločností. V 13 % firiem bolo implementovaných viac ako 50 procesných automatizácií – na porovnanie v roku 2018 to boli iba štyri percentá.



Počet firiem, v ktorých využívanie procesnej automatizácie výrazne narástlo, sa za dva roky strojnásobil. Môže za to aj pandémia nového koronavírusu, počas ktorej umožnili automatizované procesy mnohým podnikom zvýšiť ich efektivitu a produktivitu. "Zníženie nákladov pomocou inteligentnej automatizácie dosahuje v priemere 24 %, navýšenie rastu predaja v priemere deväť percent," vymenovala firma ďalšie výhody automatizácie s tým, že návratnosť investícií sa dosahuje v priemere za menej ako 11 mesiacov od dátumu implementácie.



Záujem o inteligentné automatizačné technológie podľa prieskumu rastie v rôznych odvetviach. Za pomoci kognitívnych a analytických nástrojov dokážu tieto technológie zásadne meniť obchodné procesy firiem. "Podnikateľským subjektom a ich zamestnancom prináša zmena nové príležitosti, ale zároveň aj nové výzvy a úlohy," podotkla spoločnosť.



Medzi respondentmi bola najpopulárnejšou automatizačnou technológiou robotická automatizácia procesov. "Túto technológiu už implementovalo 78 % manažérov a ďalších 16 % tak plánuje urobiť v nasledujúcich troch rokoch," vyčíslila spoločnosť. Využívanými technológiami sú aj napríklad riadenie podnikových procesov, monitorovanie procesov či "ťažba dát", ale aj využitie umelej inteligencie v kombinácii s dátovou analytikou.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že kombinácia robotických nástrojov založených na pravidlách a rôznorodosti umelej inteligencie schopnej rozumieť, učiť sa a rozhodovať sa stane v dohľadnom čase bežnou praxou u 85 % opýtaných. Spoločnosť si však myslí, že na úspešné integrovanie inteligentnej automatizácie je potrebné, aby si firma uvedomila jej nevyhnutnosť a vypracovala stratégiu s konkrétnymi cieľmi. Prieskum však ukázal, že celopodnikovú stratégiu pred zavedením automatizácie vypracovala iba necelá štvrtina respondentov.