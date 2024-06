Prieskum: Firmy sa obávajú zaostávania, ak nezavedú umelú inteligenciu

Bratislava 15. júna (TASR) - Na Slovensku sa obáva 42 % podnikov toho, že ak nezavedú nástroje umelej inteligencie (AI) do svojich back-office procesov, budú zaostávať za konkurenciou. Väčšina firiem na Slovensku však realizuje alebo plánuje len obmedzené testovanie AI v menšom rozsahu. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Intrum.



"V našom prieskume štyri z desiatich firiem potvrdili problémy udržať krok s inováciami v oblasti platieb, a ak nebudú schopné zaviesť nástroje AI do back-office procesov, budú zaostávať za konkurenciou. Zaostávanie v platobných inováciách udáva na Slovensku väčšina firiem v oblasti nehnuteľností, stavebníctva a farmácie a medicíny," uviedol výkonný riaditeľ Intrum Slovakia Martin Musil.



Súčasne však 43 % firiem verí, že pokroky v AI výrazne zvýšia ich schopnosť riadiť oneskorené platby, v porovnaní s 50 % v Európe. Najväčší potenciál AI pri správe pohľadávok vidí polovica firiem na Slovensku v identifikácii anomálií v platobných údajoch (46 %) a pri zlepšení spôsobu posudzovania úverovej bonity (44 %).



Digitalizácia je podľa prieskumu kľúčovou strategickou prioritou pre 25 % firiem, pričom celkovo 73 % firiem uvádza, že digitalizácia je jednou z ich strategických priorít. Približne 66 % potvrdilo, že v rozvoji nových digitálnych obchodných modelov vidí v nasledujúcich dvoch až troch rokoch reálnu príležitosť.



Spoločnosť dodala, že napriek napredovaniu digitalizácie a AI revolúcie prieskum ukázal, že hlavnou prioritou podnikov je naďalej úspora nákladov a zvyšovanie efektivity.



Až 64 % firiem na Slovensku má podľa prieskumu problém nájsť interné zručnosti na získanie skutočnej hodnoty z AI. Dve tretiny podnikov sa obávajú, že pre nekonzistentné vlastné údaje by AI mohla robiť zlé rozhodnutia. Súčasne sa 57 % slovenských firiem obáva straty osobného kontaktu so zákazníkmi, hoci práve v personalizovanej komunikácii vidia zaujímavú výhodu AI.