PRIESKUM: Firmy sa postavili za očkovanie, veria, že zlepší zdravie

Bratislava 2. marca (TASR) – Takmer tri štvrtiny firiem plánujú podporiť očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Podniky veria, že očkovanie pomôže zlepšiť zdravie, a tým aj ekonomickú produktivitu ich zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu HR pulse, ktorý realizuje Open HR fórum, spoločnosť Profesia a agentúra Seesame.



Zhruba 73 % z 86 slovenských firiem odpovedalo kladne na otázku, či chcú aktívne komunikovať tému očkovania smerom k svojim zamestnancom. Väčšina firiem však zápasí s pochopením právneho rámca v téme očkovania. "Viac ako 80 % respondentov potvrdilo, že by privítali právny názor, do akej miery môžu vstúpiť a ovplyvniť rozhodnutie zamestnanca v očkovaní," vysvetlili organizátori prieskumu s tým, že ak by to bolo právne možné, 71 % zamestnávateľov by preferovalo disponovať informáciou, či konkrétny zamestnanec podstúpil očkovanie.



"Zamestnávatelia majú veľký vplyv na rozhodovanie svojich zamestnancov, a tým aj príležitosť prispieť k zvýšenému záujmu o očkovanie a dosiahnutiu kolektívnej imunity," podotkla Zuzana Ozanová z agentúry Seesame.



Podľa prieskumu plánuje 60 % opýtaných firiem aktívne povzbudzovať svojich zamestnancov k očkovaniu. Rovnaké percento potvrdilo, že by uvítalo materiály, ktoré im túto prácu uľahčia.



"Práve preto vznikol projekt #ZaockujemSa, ktorý prináša okrem iného aj základný informačný komunikačný balík k téme očkovania. Ten zahŕňa voľne dostupné materiály na internú komunikáciu – plagáty, bannery, videá či brožúry – v slovenskom aj v anglickom jazyku, ktoré môžu firmy bezplatne využiť," poznamenala Ozanová.



Ako vysvetlila špecialistka na pracovné právo Andrea Čupeľová, zamestnávateľ v praxi nemôže pracovníka do očkovania nútiť ani sankcionovať. Niektoré firmy však uvažujú nad benefitmi, ktorými by motivovali zamestnancov k vakcinácii, ako napríklad deň voľna navyše. Potvrdila to štvrtina opýtaných firiem v prieskume.