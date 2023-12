Prieskum: Firmy stále obľubujú najmä sporiace účty

Bratislava 28. decembra (TASR) - Šesťdesiatdeväť percent firiem nevyužíva žiaden spôsob zhodnocovania firemných prostriedkov. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre ČSOB vypracovala agentúra Datank. Oslovení podnikatelia priznali, že investujú skôr do vlastného podnikania ako finančných produktov. Firmy navyše nechcú viazať svoje peniaze na príliš dlhú dobu. Zhodli sa na priemernej dĺžke šesť mesiacov.



"Hlavným dôvodom je likvidita. Depozitné produkty podliehajú viazanosti prostriedkov na určitý čas a naše firmy ich potrebujú mať k dispozícii na výplatu mzdových nákladov, faktúr a rovnako na rozvoj svojho podnikania," povedala manažérka oddelenia pre podnikateľov a malé firmy v ČSOB Dáša Polláková.



Dvanásť percent firiem má zvyšné finančné prostriedky uložené na sporiacich účtoch, čo je typické najmä pre stredné firmy s obratom od 50.000 do 200.000 eur. Jedenásť percent využíva termínované vklady a 10 percent investuje do akcií a dlhopisov. V prípade fondov je to necelých 8 percent.



"Obľuba sporiacich účtov môže súvisieť s väčšou variabilitou pri výbere prostriedkov. Podnikateľ by mal pri výbere produktu pozerať v prvom rade na očakávaný výnos a stanoviť si, na akú dlhú lehotu je svoje financie ochotný investovať. Spravidla platí, že čím kratší čas, tým nižší úrok na depozitnom produkte, a tým aj nižší výnos. Podnikateľ si pritom môže rozložiť investície do rôznych produktov či portfólií. To mu zaručí, že keď jedna časť portfólia vykazuje straty, iné ich môžu kompenzovať," dodala Polláková.



Šesťdesiattri percent podnikov má podľa ČSOB vytvorenú rezervu iba do vyše desiatich percent ročných tržieb. V prípade malých firiem s obratom do 50.000 eur je to 81 %. Najviac financií majú takto odložených na horšie časy najmä firmy podnikajúce v oblasti nehnuteľností, stavebníctva, obchodu a ubytovacích služieb.



"Rezerva je dôležitá najmä pre bezpečnosť v prípade nečakaných udalostí, hospodárskej krízy, výkyvov na trhu alebo neočakávaných výpadkov príjmov. Rezerva vo všeobecnosti pomáha minimalizovať riziko a udržiavať stabilné finančné zázemie pre podnikateľa," ilustrovala Polláková.