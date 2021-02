Bratislava 11. februára (TASR) – Slovenské a české firmy tento rok očakávajú najmä phishingové a ransomvérové útoky. Vyplýva to z prieskumu spoločností Flowmon Networks, Synapsa Networks, QuBit Security a SecTec, na ktorom sa zúčastnilo 117 spoločností. Nárast kybernetických incidentov považujú slovenské a české podniky za vážnejšie riziko pre svoju budúcu prosperitu ako legislatívne zmeny, reguláciu alebo nástup automatizácie a robotizácie.



"Slovenské a české firmy považujú v roku 2021 za aktuálne viaceré kybernetické hrozby – od malvéru, cez výpadky služieb až po úniky či narušenia dát," podotkli organizátori prieskumu s tým, že najviac sa však obávajú phishingových a ransomvérových útokov.



Prieskum tiež poukázal na to, že nárast kybernetických incidentov vnímajú firmy ako najväčšie riziko pre svoju budúcu prosperitu. "Digitalizácia a zmena návykov, ktoré priniesla pandémia, vytvorila pre hekerov a kybernetických podvodníkov úrodnú živnú pôdu. Pri vydieraní svojich obetí sú mimoriadne sofistikovaní a zákerní," podotkol hlavný konzultant Flowmon Networks Roman Čupka. Ako spresnil, podvodníci kombinujú napríklad viaceré techniky útokov, aby bolo vydieranie čo najefektívnejšie a aby napadnutej organizácii nezostalo nič iné, než zaplatiť.



Rastúce obavy firiem z kybernetických hrozieb sa prejavujú aj na plánoch posilniť investície do prevádzkovej bezpečnosti. Viac ako polovica spoločností chce v najbližších dvoch rokoch rozpočet na prevádzkovú bezpečnosť zvýšiť, pričom 21 % firiem očakáva výraznejší nárast investícií, a to o viac ako 10 %.



S poklesom investícií do kybernetickej bezpečnosti ráta iba niečo vyše šiestich percent firiem a zhruba tretina predpokladá stagnáciu. "V predošlých dvoch rokoch rozpočet na bezpečnosť v slovenských a českých organizáciách prevažne stagnoval," dodali organizátori prieskumu.



Čupka radí firmám v súvislosti s posilňovaním odolnosti voči kybernetickým rizikám, aby sa sústredili na využitie technológií na monitorovanie a zlepšenie viditeľnosti do siete, ako aj nástrojov na automatizáciu, ktoré odborníkov na bezpečnosť odbremenia od mnohých rutinných činností.