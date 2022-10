PRIESKUM:Firmy zamestnancom kompenzujú infláciu aj pracovnými výhodami

Bratislava 6. októbra (TASR) - Firmy aj napriek tomu, že by chceli, nie sú schopné zamestnancom zvýšiť mzdy tak, aby to pokrylo infláciu a očakávania pracovníkov. Platy sa však zvyšovali vo všetkých sektoroch naprieč celou SR. Nedostatočné zvýšenie finančných ohodnotení spoločnosti kompenzujú pridaním ďalších pracovných výhod. Slovensko však stráca zamestnávateľskú konkurencieschopnosť oproti okolitým krajinám. Výrazný rast nezamestnanosti pritom nenastane, jej miera má kmitať medzi 5,5 až 7,5 % a bude aj naďalej chýbať kvalifikovaná pracovná sila. Vyplynulo to z prieskumu personálnej agentúry Grafton Slovakia, ktorý skúma finančné ohodnotenie stoviek pracovných pozícií v siedmich odboroch a ôsmich regiónoch SR.



Z prieskumu vyplynulo, že sa rozširovala ponuka zamestnaneckých výhod, ako je flexibilná pracovná doba či home office aj zo zahraničia. Medzi očakávané benefity zo strany väčšiny zamestnancov tak v súčasnosti patrí nielen zvýšenie mzdy o mieru inflácie, ale aj poskytnutie ďalších nefinančných výhod. V prípade dobrých individuálnych alebo firemných výsledkov očakávajú tiež trinásty a štrnásty plat či osobnú finančnú prémiu.



"Úroveň zvyšovania miezd plošne nedosiahne úroveň inflácie, čo spôsobí pokles životnej úrovne a apetítu bežných ľudí utrácať za tovar a služby. Dôsledkom bude nízky ekonomický rast," uviedol riaditeľ personálnej agentúry Martin Malo.



Podľa neho sú však aj oblasti, ktoré nepociťujú z inflácie takmer žiadne dosahy. "Na rozdiel od priemyslu, ktorý je zasiahnutý najviac, napríklad odvetvie informačných technológií z pohľadu miezd rastie," dodal.



Z prieskumu tiež vyplynulo, že v súčasnosti pre pracovníkov z Rumunska, Balkánu alebo Ukrajiny, ktorí pred niekoľkými rokmi na Slovensku spomedzi zahraničných síl prevažovali, sú ponuky zo SR neatraktívne a uprednostňujú skôr severské a západné štáty Európskej únie (EÚ).



Zahraničný nábor smeruje najmä na nečlenské krajiny EÚ, ako Balkán, postsovietske štáty a už aj Ázia, kde ide najčastejšie o krajiny, kde je pre pracovníkov nevyhnutné udelenie pracovných víz. Vízový proces jedného zamestnanca z Indie však môže trvať aj päť až šesť mesiacov. Toto je podľa personálnej spoločnosti dlhodobo neudržateľné, neflexibilné a spôsobuje to zamestnávateľom v SR komplikácie.



"Vzhľadom na príchod novej automobilky na slovenský trh, ale aj v ďalších sektoroch, ktoré dlhodobo pociťujú nedostatok pracovníkov, aj naďalej predpokladáme zvýšenú náborovú aktivitu zamestnávateľov," uzavrel výsledky prieskumu Malo.