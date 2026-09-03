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Prieskum: Firmy zavádzajú AI rýchlejšie, než ju dokážu kontrolovať
Takmer polovica manažérov pritom označuje nedostatky v riadení za jednu z hlavných príčin toho, že im AI neprináša očakávané výsledky.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Umelá inteligencia (AI) preniká do fungovania firiem rýchlejšie, než podniky stíhajú nastavovať pravidlá jej používania, kontrolu a zodpovednosť za jej rozhodnutia. Takmer polovica manažérov pritom označuje nedostatky v riadení za jednu z hlavných príčin toho, že im AI neprináša očakávané výsledky. Vyplýva to z prieskumu poradenskej spoločnosti Grant Thornton medzi 950 vrcholovými manažérmi v USA, o ktorom spoločnosť informovala vo štvrtok.
Tri zo štyroch firiem v prieskume sa už rozhodli pre významné investície do AI, zároveň však 48 % firiem nemá od predstavenstva jasne nastavené očakávania a zodpovednosť za riadenie AI. Len 22 % manažérov zodpovedných za operácie uvádza, že ich firma má plne vypracovanú a implementovanú stratégiu pre AI. Polovica pritom pripúšťa, že práve formalizovanú AI stratégiu alebo pravidlá riadenia potrebuje v nasledujúcich šiestich mesiacoch zlepšiť.
„Veľká väčšina firiem už do implementácie umelej inteligencie investuje, čo je jednoznačne pozitívny trend. Problémom však je, že jej zavádzanie je v mnohých prípadoch stále skôr živelným procesom. Firmám často chýba jasná AI stratégia, systém riadenia aj konkrétne metriky, podľa ktorých by vedeli vyhodnotiť jej výkon a návratnosť investícií. Samotné nasadenie technológie preto ešte neznamená, že firma dokáže naplno využiť jej ekonomický potenciál,“ komentoval výsledky Filip Tichý, audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Medzi spoločnosťami, ktoré už AI plne integrovali do svojho fungovania, hlási 58 % rast tržieb súvisiaci s využívaním umelej inteligencie. Pri firmách, ktoré sú stále iba vo fáze pilotného testovania, ide o 15 %.
Výrazný rozdiel existuje aj v tom, ako pripravenosť zamestnancov vnímajú jednotliví členovia vedenia. Technickí riaditelia hodnotia pripravenosť pracovníkov zavádzať AI približne päťkrát optimistickejšie ako prevádzkoví riaditelia. Až 34 % finančných manažérov zároveň považuje vzdelávanie pracovníkov za oblasť AI, do ktorej firmy investujú nedostatočne. Najväčšiu podporu pri zavádzaní AI podľa respondentov potrebujú pracovníci v prvej línii a stredný manažment.
Riziká pre firmy sa ešte zvyšujú s nástupom autonómnejších AI agentov. Takmer tri štvrtiny firiem už umožňujú agentickej AI určitú formu prístupu k svojim dátam alebo procesom - či už pri testovaní, rozširovaní alebo v ostrej prevádzke. Päť percent firiem už dokonca umožňuje AI agentom vykonávať rozhodnutia s vysokým dosahom bez ľudskej kontroly. Napriek tomu iba pätina spoločností má prakticky otestovaný plán, ako postupovať pri zlyhaní AI.
Tri zo štyroch firiem v prieskume sa už rozhodli pre významné investície do AI, zároveň však 48 % firiem nemá od predstavenstva jasne nastavené očakávania a zodpovednosť za riadenie AI. Len 22 % manažérov zodpovedných za operácie uvádza, že ich firma má plne vypracovanú a implementovanú stratégiu pre AI. Polovica pritom pripúšťa, že práve formalizovanú AI stratégiu alebo pravidlá riadenia potrebuje v nasledujúcich šiestich mesiacoch zlepšiť.
„Veľká väčšina firiem už do implementácie umelej inteligencie investuje, čo je jednoznačne pozitívny trend. Problémom však je, že jej zavádzanie je v mnohých prípadoch stále skôr živelným procesom. Firmám často chýba jasná AI stratégia, systém riadenia aj konkrétne metriky, podľa ktorých by vedeli vyhodnotiť jej výkon a návratnosť investícií. Samotné nasadenie technológie preto ešte neznamená, že firma dokáže naplno využiť jej ekonomický potenciál,“ komentoval výsledky Filip Tichý, audítor a partner poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Medzi spoločnosťami, ktoré už AI plne integrovali do svojho fungovania, hlási 58 % rast tržieb súvisiaci s využívaním umelej inteligencie. Pri firmách, ktoré sú stále iba vo fáze pilotného testovania, ide o 15 %.
Výrazný rozdiel existuje aj v tom, ako pripravenosť zamestnancov vnímajú jednotliví členovia vedenia. Technickí riaditelia hodnotia pripravenosť pracovníkov zavádzať AI približne päťkrát optimistickejšie ako prevádzkoví riaditelia. Až 34 % finančných manažérov zároveň považuje vzdelávanie pracovníkov za oblasť AI, do ktorej firmy investujú nedostatočne. Najväčšiu podporu pri zavádzaní AI podľa respondentov potrebujú pracovníci v prvej línii a stredný manažment.
Riziká pre firmy sa ešte zvyšujú s nástupom autonómnejších AI agentov. Takmer tri štvrtiny firiem už umožňujú agentickej AI určitú formu prístupu k svojim dátam alebo procesom - či už pri testovaní, rozširovaní alebo v ostrej prevádzke. Päť percent firiem už dokonca umožňuje AI agentom vykonávať rozhodnutia s vysokým dosahom bez ľudskej kontroly. Napriek tomu iba pätina spoločností má prakticky otestovaný plán, ako postupovať pri zlyhaní AI.