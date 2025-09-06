< sekcia Ekonomika
PRIESKUM: Generácia Z trávi viac času na internete ako s priateľmi
Podľa prieskumu porovnávanie na sociálnych sieťach vedie mladých ľudí k pocitom osamelosti, úzkosti a nespokojnosti.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Generácia Z trávi viac času na sociálnych sieťach ako s priateľmi, často sa preto cíti osamelá a presýtená informáciami. Tretine mladých ľudí chýba skutočná blízkosť a takmer štyria z desiatich sa cítia pod tlakom neustáleho porovnávania na sociálnych sieťach. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Mastercard a UniCredit Bank, ktorý realizovala agentúra Datank v auguste tohto roka na vzorke 525 respondentov z generácie Z a Y z celej SR.
Mladí ľudia trávia na sociálnych sieťach tri hodiny, čo je viac ako 2,3 hodiny času s priateľmi. To posilňuje pocit osamelosti a informačné preťaženie. Zároveň však zaznieva túžba po autentických stretnutiach bez telefónu, najmä na miestach, kde je hudba, priatelia a možnosť stretnúť nových ľudí.
Z prieskumu vyplynulo, že generácia Z často zažíva pocit digitálnej únavy, pretože je neustále zapojená do online diania, čo jej berie aj energiu. Oproti tomu mileniáli, teda generácia Y, viac selektuje, čo zdieľa a dokáže sa s obsahom na sociálnych sieťach vyrovnať cielenejšie. Pre obe generácie zároveň platí, že skutočné zážitky a osobné momenty sú nenahraditeľné, viac ako tri štvrtiny mladých ľudí považujú za dôležité zažiť ich bez mobilu.
Podľa prieskumu porovnávanie na sociálnych sieťach vedie mladých ľudí k pocitom osamelosti, úzkosti a nespokojnosti. Každodenné trávenie času na sociálnych sieťach sa zmenilo na návyk, pričom tretina mladých priznala, že berie mobil do ruky automaticky bez konkrétneho dôvodu.
